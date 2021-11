Diretta/ Cosenza Reggina (Serie B) streaming video e tv. Derby calabrese

Cosenza Reggina, in diretta venerdì 5 novembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Derby calabrese sempre molto sentito tra due squadre al momento separate da 5 punti in campionato. 14 punti per il Cosenza che resta comunque al di sopra della zona retrocessione anche dopo l’ultima sconfitta di Lecce, con i silani che sono comunque rimasti a secco di punti nelle ultime tre trasferte.

Dall’altra parte la Reggina dopo tre vittorie consecutive contro Vicenza, Parma e Perugia è stata costretta a frenare, scivolando in casa contro il Cittadella. Un’occasione persa per gli amaranto che sarebbero andati in orbita in classifica con un risultato positivo, ma la squadra di Aglietti resta comunque quarta in classifica, appaiata al Benevento. Il 15 febbraio scorso è terminato 2-2 l’ultimo derby calabrese disputato a Cosenza, con i padroni di casa che non battono la Reggina in casa dal 2-0 del 21 febbraio 2015. Al 30 settembre 2001, col punteggio di 0-1, risale invece l’ultimo successo amaranto al “San Vito”.

DIRETTA COSENZA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Reggina di Serie B sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre di Sky Sport. Per accedere ai contenuti dell’emittente, è necessario aver sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire il secondo campionato italiano in diretta streaming video tramite le piattaforme digitali Dazn ed Helbiz. In entrambi i casi è necessario essere abbonati e disporre di una connessione ad internet. Per accedere ai contenuti, bisogna disporre di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Reggina, match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Marco Zaffaroni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vigorito; Minelli, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Anderson, Bittante, Caso, Gori. Risponderà la Reggina allenata da Alfredo Aglietti con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Turati, Loiacono, Cionek, Stravropoulos, Di Chiara; Rivas, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Menez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Vito-Marulla di Cosenza per la diretta di Cosenza Reggina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

