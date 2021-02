Diretta/ Cosenza Reggina (Serie B) streaming video e tv: derby calabrese

DIRETTA COSENZA REGGINA: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Cosenza Reggina, in diretta lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Derby calabrese classico tra due formazioni che sono al momento divise da soli 3 punti in classifica. 22 punti per il Cosenza che pur essendo la squadra ad aver finora vinto meno partite nel campionato cadetto, soltanto 3, resta quintultimo e soprattutto in serie positiva da 5 partite consecutive in campionato, avendo perso solo un incontro negli ultimi 9. Duri a morire, i rossoblu hanno vissuto però pochi acuti in grado di allontanarli dalla zona più calda della classifica.

Dall’altra parte la Reggina ha sensibilmente e progressivamente migliorato il suo rendimento dall’avvento di Baroni in panchina. Sono state fondamentali in particolare le ultime due vittorie contro Entella e Reggina, squadre che al momento occupano a braccetto l’ultimo posto in classifica. Un balzo in avanti che potrà essere ora definitivo se, in questo altro scontro per la salvezza, gli amaranto riusciranno a calare il tris, allungando peraltro così a 5 risultati la serie di partite-sì.

DIRETTA COSENZA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Reggina sarà disponibile sul canale DAZN1, e dunque rappresenta un appuntamento riservato ai possessori (da almeno tre anni) di un abbonamento a Sky, che potranno accendere il decoder e selezionare il canale al numero 209. Per i clienti DAZN ovviamente l’appuntamento classico è quello con la diretta streaming video: potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA REGGINA

Le probabili formazioni della sfida tra Cosenza e Reggina allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa allenati da Andrea Occhiuzzi scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Vera, Sciaudone, Kone, Bahlouli, Tremolada; Carretta, Trotta. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Baroni con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Nicolas; Lo Iacono, Stavropolulos, Cionek, Liotti; Crimi, Bianchi, Edera, Folorunsho; Menez, Montalto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Cosenza Reggina: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.70 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.80 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.00 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA