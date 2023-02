Diretta Cosenza Reggina/ Streaming video tv: derby calabrese (Serie B)

DIRETTA COSENZA REGGINA: OSPITI SUPER FAVORITI!

Cosenza Reggina, in diretta dallo stadio San Vito-Gigi Marulla, sarà l’attesissimo derby calabrese che si giocherà per la ventisettesima giornata di Serie B con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 28 febbraio 2023, essendo uno dei tre anticipi del turno infrasettimanale. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Cosenza Reggina offrirà una posta molto delicata per entrambe le formazioni, anche se per motivi differenti. Il Cosenza è il fanalino di coda con soli 23 punti e arriva dalla batosta subita a Como sabato pomeriggio, dunque ha bisogno di invertire immediatamente la tendenza per non perdere ulteriore terreno nella difficile lotta per la salvezza.

Diretta/ Reggina Modena (risultato finale 2-1) video tv: decidono Pierozzi e Strelec

La Reggina naturalmente sta molto meglio, essendo al quarto posto in classifica con 42 punti, eppure anche dalle parti di Reggio Calabria non è un momento facile: sabato è arrivata una fondamentale vittoria contro il Modena che è servita a spezzare una striscia di ben quattro sconfitte consecutive ma adesso l’obiettivo è di ritrovare la continuità di risultati per restare fra le principali candidate alla promozione: in più naturalmente c’è il fascino di un derby, che cosa ci dirà quindi la diretta di Cosenza Reggina?

Diretta/ Como Cosenza (risultato finale 5-1): goleada dei lariani!

DIRETTA COSENZA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Reggina sarà trasmessa per gli abbonati sulla televisione satellitare sul canale Sky Sport 253. Come sempre nel campionato cadetto, ci sarà però anche la tripla possibilità della diretta streaming video di Cosenza Reggina, che sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite i servizi garantiti da Sky Go, oppure anche dalle piattaforme di DAZN e HelbizLive.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA REGGINA

Analizziamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Cosenza Reggina. L’allenatore dei padroni di casa, William Viali, potrebbe scegliere il modulo 4-3-2-1 con Micai in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da Rispoli, Rigione, Vaisanen e D’Orazio da destra a sinistra; a centrocampo ecco il terzetto formato da Brescianini, Voca e Florenzi; infine ecco Marras e D’Urso sulla trequarti e il centravanti Finotto per formare il reparto d’attacco del Cosenza.

Diretta/ Cosenza Südtirol (risultato finale 0-0): Poluzzi para un rigore a Marras!

La risposta di mister Filippo Inzaghi e della sua Reggina potrebbe invece concretizzarsi a sua volta nel modulo 4-3-2-1, ma con questi possibili undici titolari: Contini in porta; la retroguardia a quattro formata da Pierozzi, Cionek, Camporese e Di Chiara da destra a sinistra; il terzetto con Fabbian, Majer ed Hernani a centrocampo; infine, nel reparto offensivo della Reggina ecco Canotto e Rivas sulla trequarti a supporto di Menez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Cosenza Reggina. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti gli ospiti, in maniera anche piuttosto evidente: il segno 2 è infatti quotato a 1,92 per il successo della Reggina, mentre in caso di vittoria casalinga del Cosenza il segno 1 varrebbe 4,25 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 3,25 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA