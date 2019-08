Diretta Cosenza Salernitana/ Streaming video DAZN: Ventura per la fuga? (Serie B)

Cosenza Salernitana, in diretta dallo stadio San Vito, è in programma alle ore 21:00 di sabato 31 agosto per la seconda giornata del campionato di Serie B 2019-2020: due squadre a caccia di riscatto si affrontano in una partita che rappresenta già la possibilità di riscatto per i lupi. Lo scorso anno, da neopromosso, il Cosenza ha fatto molto bene ma si è fermato ad un passo dai playoff che per certi versi avrebbe meritato; quest’anno invece ha aperto il suo campionato con un pareggio nel derby calabrese contro il Crotone, un risultato utile ma anche senza gol segnati. La Salernitana, che si è salvata solo al playout, è ripartita da Giampiero Ventura che si è già preso una bella rivincita nella prima partita, battendo il Pescara che è tra i favoriti per la promozione. Dunque i granata arrivano al San Vito sperando di confermarsi e provare a prendere il largo in classifica; vedremo se effettivamente sarà così nella diretta di Cosenza Salernitana, intanto noi possiamo dare un rapido sguardo alle scelte dei due allenatori per questa partita e leggerne in maniera più approfondita le probabili formazioni.

La diretta tv di Cosenza Salernitana non verrà trasmessa sui tradizionali canali di questo Paese: il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN (l’anticipo anche sulla televisione di stato) e dunque saranno solo gli abbonati al servizio che potranno avvalersi delle immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. In alternativa sarà possibile installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia connessione a internet.

Piero Braglia non può avvalersi di Sciaudone per Cosenza Salernitana: il centrocampista, squalificato, potrebbe essere sostituito da Broh che dunque giocherà nella zona nevralgica insieme a Bruccini, avendo davanti a sè Pierini nel ruolo di trequartista e due esterni alti come Carretta e Baez. La prima punta dovrebbe essere ancora Litteri, pure insidiato da Moreo; in difesa invece Monaco fa coppia con Idda, mentre capitan Corsi agisce sulla fascia destra con Legittimo sull’altro lato del campo, e Perina a difendere i pali. Conferme nel 3-5-2 della Salernitana: Lamin Jallow e Giannetti, autori dei gol contro il Pescara, giocheranno come tandem offensivo con la collaborazione di Cicerelli e Kiyine, a destra una soluzione maggiormente offensiva ma con la copertura sulla mezzala di Akpa Akpro. Di Tacchio sarà il playmaker, sull’altro interno giocherà Firenze mentre davanti al portiere Micai ci sarà la linea difensiva a tre composta da Jaroszynski (terzino di ruolo), Migliorini e Karo.

Nel pronostico di Cosenza Salernitana, almeno quello tracciato dall’agenzia di scommesse Snai, i lupi partono favoriti: il segno 1 da giocare per la loro vittoria vale 2,35 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,30 che invece accompagna l’ipotesi del segno 2 per il successo esterno dei granata. Con cifre simili sulle due vittorie, il pareggio è una soluzione probabile: puntando sul segno X, andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 2,95 volte la somma investita.



