Diretta Cosenza Salernitana streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA COSENZA SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato numerico, stavolta sul fronte economico, della diretta di Cosenza Salernitana. In questo modo avremo un’idea chiara sullo stato delle due società prima che l’arbitro fischi il calcio di inizio e dia il via alle ostilità agonistiche. Il Cosenza dispone di una rosa valutata circa €6,55 milioni, composta da 29 giocatori con un’età media di circa 23,9 anni. Il profilo della squadra è giovane e compatto, con una presenza di stranieri piuttosto contenuta (circa il 14 %). Il valore della rosa riflette un progetto incentrato sulla crescita e sull’equilibrio, lontano da ambizioni di grandi spese, ma con solide basi per emergere sul terreno di gioco.

DIRETTA/ Salernitana Siracusa (risultato finale 1-0): decide Knezovic su rigore (Serie C, 25 agosto 2025)

La Salernitana, al contrario, presenta una rosa la cui valutazione oscilla fra i €13,7 milioni e i €16,75 milioni, a seconda delle fonti, con una media per giocatore di circa €548 000. La squadra è più matura (età media circa 26 anni), forte presenza di stranieri (tra il 34 % e il 43 %) e include almeno un giocatore convocato in nazionale. Il suo valore complessivo e l’esperienza del gruppo rivelano una struttura tecnica ed economica molto più avanzata. Adesso via al commento live della diretta di Cosenza Salernitana. (agg. Gianmarco Mannara)

Video Monopoli Cosenza (2-2)/ Gol e highlights: Mazzocchi salva i calabresi

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE COSENZA SALERNITANA

Per la diretta Cosenza Salernitana saremo in tv su Sky Sport 252, anche la diretta streaming video che è sulla piattaforma Now Tv sarà riservata agli abbonati al servizio.

COSENZA SALERNITANA: QUALE DESTINO PER LE DUE BIG?

Siamo molto vicini alla diretta Cosenza Salernitana, che almeno nelle previsioni di inizio stagione rappresenta un big match all’interno del girone C di Serie C 2025-2026: in campo alle ore 21:00 di domenica 31 agosto, si affrontano questa sera due delle squadre che sono retrocesse del campionato cadetto.

Il Cosenza sul campo, dopo qualche anno difficile al piano di sopra e ora con la ferma volontà di tornare subito da dove è arrivato; la Salernitana alla fine anche, ma a seguito di un verdetto sul Brescia che ha rovesciato tutto sia pure, almeno sulla carta, “favorendo” gli amaranto che hanno avuto il vantaggio del campo.

DIRETTA/ Monopoli Cosenza (risultato finale 2-2): pari di Mazzocchi (Serie C, 24 agosto 2025)

Storie passate comunque, per entrambe è necessario resettare: lo ha fatto bene per ora la Salernitana che ha battuto il Siracusa all’Arechi, mentre il Cosenza aveva una partita più difficile e non è andato oltre un 2-2 sul campo del Monopoli.

Era solo la prima giornata, bisognerà adesso vedere come procederà il cammino di queste due squadre; al momento ci interessa valutare quali possano essere gli schieramenti sul terreno di gioco del San Vito per il big match, diamo allora spazio alle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SALERNITANA

Lupi affidati ad Antonino Buscè e schierati con il 3-5-2 anche nella diretta Cosenza Salernitana: Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi rappresentano il tandem offensivo con vantaggio su Arioli e Achour, Cimino e Cannavò dovrebbero correre nuovamente sulle fasce mentre in mezzo la qualità di Garritano è al servizio di Ragone e Kouan che portano più legna dando una mano alla fase difensiva, nella quale spicca la presenza del capitano Tommaso D’Orazio che comanda una linea completata da Caporale e Dalle Mure, con Vettorel che invece sarà il portiere.

Agisce con lo stesso modulo la Salernitana di Giuseppe Raffaele: Franco Ferrari può prendere il posto di Liguori per affiancare Inglese ni attacco, Achik si gioca la maglia a destra con Villa a sinistra, in mezzo al campo uno tra Capomaggio o De Boer potrebbe rifiatare inizialmente così da consegnare a Varone o Legowski il posto insieme a Knezovic. Infine uno sguardo alla difesa della squadra che stasera sarà ospite al San Vito: Matino, Coppolaro e Golemic dovrebbero essere tutti confermati rispetto all’ultimo Monday Night vincente, in porta ci sarà Antonio Donnarumma che è favorito nei confronti di Brancolini.

QUOTE E PRONOSTICO COSENZA SALERNITANA

Ecco le quote proposte per la diretta Cosenza Salernitana, interessanti perché è di fatto una partita da tripla: secondo la Snai abbiamo mezzo punto di distanza tra le due vittorie come eventualità, 2,40 per il segno 1 su quella dei lupi e 2,90 volte la giocata sul segno 2 che identifica l’affermazione esterna dei campani. La quota che invece identifica l’ipotesi del pareggio, dunque il segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 2,85 volte quella che sarà la posta in palio.