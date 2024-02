DIRETTA/ Cosenza Sampdoria video streaming tv: sfida tabù per i calabresi (Serie B, 23 febbraio 2024)

DIRETTA COSENZA SAMPDORIA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cosenza Sampdoria evidenzia due squadre che tra il 1999 e 2023 si sono ritrovate contro in ben 9 occasioni. In queste 9 partite il Cosenza non è mai riuscito a trionfare ottenendo sei sconfitte e solamente tre pareggi. La sfida più importante è decisamente quella del 12 maggio 2021, giocata alle 15:00. La sfida è terminata con il rocambolesco risultato di 4-4. Le due successive partite terminarono in entrambi i casi in pareggio, rispettivamente con i risultati di 1-1 e 0-0.

Dopo un lungo digiuno di ben vent’anni le due formazioni tornano ad affrontarsi nel campionato odierno. Tornate in campo il 22 ottobre 2023, dopo un primo tempo mosso da ben sei cartellini gialli, tre per parte, Sampdoria che trova il modo di portarsi in vantaggio grazie all’esecuzione dagli 11 m di Fabio Borini. Lo stesso calciatore ex Roma troverà anche il modo di raddoppiare poco più tardi. (Marco Genduso)

COSENZA SAMPDORIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cosenza Sampdoria sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Cosenza Sampdoria attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

I ROSSOBLU INSEGUONO LA QUINTA VITTORIA

La diretta Cosenza Sampdoria, in programma venerdì 23 febbraio alle ore 20:30, racconta della 26esima giornata di Serie B. I Lupi sono arrivati a quota cinque risultati utili consecutivi avendo vinto contro Venezia, Sudtirol e Lecco. Le altre due partite sono stati due pareggi, rispettivamente con Pisa e Modena.

La Sampdoria invece non vince da fine gennaio nel 2-1 sul campo del Cittadella targato Giordano e Ghilardi. Febbraio è stato un mese poco redditizio con appena due punti in tre partite frutto dei pareggi contro Modena e Brescia più la sconfitta in casa del Pisa. La Samp è 15esima in classifica mentre il Cosenza è undicesimo.

COSENZA SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Sampdoria vedono i padroni di casa schierarsi col 4-4-2. Tra i pali Stankovic, difesa a quattro con Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez e Barreca. A centrocampo spazio a Kasami, Ricci e Vieira mentre Verre, Esposito e Borini comporranno il tridente.

La risposta del Cosezna arriva con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Micai, retroguardia formata da Rispoli, Meroni, Venturi e D’Orazio. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Calò e Praszelik mentre Marras, Tutino e Mazzocchi giocheranno alle spalle di Forte.

COSENZA SAMPDORIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cosenza Sampdoria danno per favorita la squadra di casa a 2.40. Secondo bet365, la X è data a 3.10 così come il 2 fisso.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.40 contro l’1.53 dell’Under. Infine Gol e No Gol sono quotati rispettivamente 2 e 1.75.











