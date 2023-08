DIRETTA COSENZA SASSUOLO/ Video streaming tv: nessun precedente ufficiale (Coppa Italia, 13 agosto 2023)

DIRETTA COSENZA SASSUOLO: I TESTA A TESTA

La diretta di Cosenza Sassuolo ci offrirà una partita clamorosamente inedita, quindi l’inversione di campo non sarà l’unica particolarità di questa sfida di Coppa Italia. Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Cosenza e Sassuolo in vista della partita di oggi pomeriggio. I numeri ci dicono che la rosa del Cosenza vale complessivamente 12,68 milioni di euro, pari a 423.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società calabrese.

Naturalmente i numeri sono differenti per il Sassuolo, la cui rosa invece ha un valore economico globale di ben 157,18 milioni di euro esatti e quindi la media per ogni giocatore della rosa dei neroverdi arriva a ben 5,42 milioni di euro, come è normale che sia per una società che ormai da un decennio è presenza fissa in Serie A come il Sassuolo. Una differenza che che appare dunque molto netta e che potrebbe naturalmente indirizzare i pronostici sulla partita, nonostante il fattore campo dica il contrario. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COSENZA SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Sassuolo sarà trasmessa su Italia 1, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

COSENZA SASSUOLO: OSPITI FAVORITI!

Cosenza Sassuolo in diretta domenica 13 agosto 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. Il Sassuolo guidato da Alessio Dionisi si appresta al suo primo impegno ufficiale della stagione. Il club neroverde sta ora entrando nella fase cruciale. Dopo aver affrontato sei amichevoli estive nel periodo di preparazione, come quella contro il Parma, la squadra emiliana è pronta per debuttare in Coppa Italia contro il Cosenza.

Questa partita rappresenterà una sorta di prova generale in vista dell’inizio del campionato di Serie A, con il confronto contro l’Atalanta programmato per la settimana successiva. L’avversario, il Cosenza, non dovrebbe essere sottovalutato. La squadra rossoblù deve ancora ricordare bene la figuraccia subita lo scorso anno contro il Modena, un fatto che rimane nella memoria della squadra di Dionisi. Proprio come nella stagione precedente, il Sassuolo ha richiesto e ottenuto il cambio di campo a causa dei lavori in corso al Mapei Stadium. Pertanto, la partita si svolgerà allo stadio San Vito Marulla di Cosenza.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Fabio Caserta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Calò, Zuccon; Tutino, D’Urso, Arioli; Mazzocchi. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

COSENZA SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











