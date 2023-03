DIRETTA/ Cosenza Spal streaming video tv: l’arbitro al San Vito è Daniele Chiffi

DIRETTA COSENZA SPAL: L’ARBITRO

La diretta Cosenza SPAL sta per cominciare, andiamo a vedere nel dettaglio la squadra arbitrale che si concentrerà sulla sfida tra i Lupi e gli estensi. Il direttore di gara sarà Daniele Chiffi con Bresmes e Lo Cicero come assistenti, Grasso quarto uomo e la squadra VAR composta da Mazzoleni e Gariglio, quest’ultimo da assistente. Il fischietto si appresta a dirigere la ventesima partita in sette diverse competizioni tra cui dieci in Serie A con una media di 4,7 cartellini, picco massimo nello scontro tra Lecce Juventus, arrivando a otto gialli.

In Serie B invece sono tre i gettoni con né Cosenza né SPAL mai dirette bensì Pisa Genoa (sei gialli e un rosso), Cagliari Brescia (2 ammoniti) e Ascoli-Como con otto giocatori sanzionati col giallo e un espulso. Oltre ad un paio di gettoni europei tra qualificazione e fase a gironi di Conference League, anche cinque gialli in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter Atalanta, finita 1-0 per i nerazzurri meneghini. (aggiornamento di Christian Attanasio)

COSENZA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cosenza Spal sarà possibile visionarla come di consueto sia su Sky Sport che su Dazn, con la terza opzione Helbiz in alternativa. Per vedere il match su Sky bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio mentre per Dazn, piattaforma di streaming, è necessario scegliere tra il canone mensile o annuale prima di visionare il match. La diretta di Cosenza Spal è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

COSENZA SPAL: IN EQUILIBRIO!

Cosenza Spal, in diretta alle ore 16.15 di domenica 12 marzo 2023 allo Stadio San Vito – Gigi Marulla di Cosenza, è una gara valida per la 29° giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto per la salvezza tra due squadre divise appena da due punti, pronte a tutto per scalare la classifica.

Il Cosenza è ultimo in classifica con 26 punti, frutto di sei vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte. I calabresi arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 4-0 contro il Genoa. La Spal, invece, è diciassettesima a quota 28 punti, raccolti grazie a sei vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 2-1 sul Cittadella.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SPAL

Viali e Oddo alle prese con gli ultimi dubbi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Cosenza Spal. Partiamo dai calabresi, in campo con il 4-3-2-1: Micai, Rispoli, Vaisanen, Meroni, Venturi, Cortinovis, Calo, Brescianini, Marras, D’Urso, Nasti. Passiamo adesso ai biancazzurri, schierati con il 4-2-3-1: Alfonso, Dickmann, Arena, Meccariello, Tripaldelli, Prati, Zanellato, Tunjov, Maistro, Fetfatzidis, La Mantia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cosenza Spal sono molto equilibrate. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Cosenza è a 2,65, il pareggio è a 3,10, mentre il successo della Spal è a 2,75. Passiamo alle quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,15. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,82 e 1,90.











