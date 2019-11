Diretta Cosenza Spezia/ Streaming video Rai, sfida delicata al San Vito (Serie B)

Cosenza Spezia, diretta dall’arbitro Maggioni stasera, venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Calabresi chiamati a riscattare in Cosenza Spezia stasera la sconfitta subita in rimonta sul campo dell’Ascoli, un ko rocambolesco e sicuramente amaro considerando che i silani hanno sprecato 2 gol di vantaggio, con Riviere e Bruccini che avevano portato sullo 0-2 i rossoblu, prima della rimonta marchigiana e del gol di Scamacca che ha deciso la partita all’89’. Dall’altra parte lo Spezia ha preso una bella boccata d’ossigeno nel match interno contro il Frosinone: dopo il vantaggio di Gudjohnsen i liguri hanno sofferto con i ciociari che hanno colpito anche due pali, ma allo scadere Bidaoui ha chiuso il match. Un successo che ha permesso allo Spezia di salire al quintultimo posto, staccando di 3 punti il Cosenza ora terzultimo. La sfida avrà dunque già il sapore di uno scontro salvezza nel campionato cadetto, situazione inusuale soprattutto per i liguri che nelle ultime stagioni si erano sempre messi in luce in zona play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Spezia sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) essendo l’anticipo del venerdì sera della Serie B. Il match inoltre sarà trasmesso in diretta streaming video via internet sia tramite Rai Play per tutti sia per gli abbonati a DAZN. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato cadetto, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SPEZIA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Cosenza Spezia, venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Il Cosenza, guidato in panchina da Piero Braglia, sarà schierato con un 4-3-3 disposto con la seguente formazione titolare: Perina, Corsi, Idda, Monaco, Legittimo, Bruccini, Kanoute, Sciaudone, Baez Stabile, Riviere, Pierini. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Saracco, Broh, Carretta, D’Orazio, Greco, Litteri, Machach, Schiavi, Trovato. Lo Spezia di mister Vincenzo Italiano opterà anch’esso per un 4-3-3 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos, Maggiore, Bartolomei, Mastinu, Ricci, Gudjohnsen, Bidaoui. In panchina saranno presenti Barone, Acampora, Benedetti, Burgzorg, Gyasi, Krapikas, Marchizza, DJ Buffonge, Ragusa, Reinhart, Terzi, Vignali.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio a una quota di 3.10 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.90. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.35 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.55.



