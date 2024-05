DIRETTA/ Cosenza Spezia video streaming tv: Galabinov tra i protagonisti del passato (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA COSENZA SPEZIA, I TESTA A TESTA

Rivalità giovane che conta solo cinque precedenti quella della diretta di Cosenza Spezia, un numero esiguo che vale però la pena di osservare visto che ci sono delle chicche storiche degne di nota. Basti pensare al 5-1 del 2020 in cui andò a segno con una tripletta Galabinov, una sfida che di certo i tifosi liguri non possono dimenticare. Tornando al computo totale, di queste cinque partite due sono state vinte dagli odierni padroni di casa, poi altri due pareggi e una vittoria del Cosenza che risale al 2019.

Video/ Spezia Palermo (1-0) gol e highlights: ci pensa Di Serio nel primo tempo! (Serie B, 1 maggio 2024)

Facendo dei testa a testa anche da un punto di vista del recente stato di forma, ci accorgiamo di come dovrebbe essere la squadra Calabrese in lizza per la vittoria forte dei quindici punti guadagnati nelle precedenti cinque partite. Lo Spezia non è così fortunato, infatti conta solo una vittoria nello stesso arco di tempo con due sconfitte e due pareggi di fila. Vedremo se il favore storico verrà consolidato oppure se il presente prenderà il sopravvento, nel dubbio rimanete su questa pagina per analizzare insieme anche le statistiche del match! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Ascoli Cosenza (risultato finale 0-1): Fontanarosa rischia l'autogol! (Serie B, 1 maggio 2024)

COSENZA SPEZIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se si vuole vedere la diretta Cosenza Spezia bisognerà essere abbonati o a Sky oppure a Dazn, entrambe detentori dei diritti.

La diretta streaming sarà visibile in ogni caso sia su Sky che su Dazn attraverso le rispettive applicazioni scaricabili su tutti i dispositivi.

COSENZA SPEZIA, SFIDA MOLTO INTERESSANTE

Un match aperto e pieno di motivazioni. La diretta Cosenza Spezia, in programma domenica 5 maggio alle ore 15:00. rappresenta una gara fondamentale per entrambe le formazioni. I rossoblu stanno infatti rincorrendo i playoff, ad oggi distanti tre punti, grazie ad un tris consecutivo di vittorie con Reggiana, Bari e infine Ascoli.

Diretta/ Spezia Palermo (risultato finale 1-0): Soleri non trova il pari! (Serie B, 1 maggio 2024)

Anche lo Spezia, seppur un po’ a rilento, sta collezionando punti importanti in questo finale di stagione con una sola sconfitta nelle ultime cinque, quella con il Parma. Gli Aquilotti ad oggi sarebbero salvi matematicamente, evitando pure i playout essendo a +3 dal 16esimo posto. Questo significa che la squadra ligure ha il destino tra le proprie mani.

COSENZA SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mettiamoci ora dunque a consultare le probabili formazioni della diretta Cosenza Spezia. I Lupi useranno un 3-5-2 con Micai in porta, difesa a tre composta da Fontanarosa, Camporese e Meroni. Gli esterni saranno Marras e D’Orazio con Voca, Calò e Antonucci nella zona nevralgica del campo. In attacco Tutino farà coppia con Forte.

Stesso identico copione per lo Spezia che si schiererà con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Zoet, difeso qualche metro più avanti da Mateju, Hristov e Nikolaou. A giocare più larghi saranno Elia e Verde, Nagy, Esposito e Vignali invece risiederanno a centrocampo col duo Falcinelli-Di Serio ad inventare.

COSENZA SPEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo ora un ultimo sguardo a questa partita con le quote per le scommesse di Cosenza Spezia. La squadra favorita è quella di casa a 2.60 contro i 2.90 degli ospiti e il pareggio a tre volte la posta in palio.

Per i bookmakers sarà un match da pochi gol dato che l’Over 2.5 è a 2.15 mentre l’Under a 1.67. Il gap è praticamente nulla tra Gol e No Gol, entrambe a 1.91.

© RIPRODUZIONE RISERVATA