Diretta Cosenza Ternana/ Streaming video tv: ospiti in grande forma (Serie B)

DIRETTA COSENZA TERNANA: PERIODO POSITIVO PER LA FORMAZIONE DI LUCARELLI

Cosenza Ternana, in diretta mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 18:00 dallo stadio San Vito-Gigi Marulla, aprirà la 10^ giornata del girone di andata di Serie B. Il Cosenza, reduce da una netta sconfitta per 3-0 in casa del Benevento, non sta vivendo un periodo positivo. Nelle ultime tre giornate infatti, ha perso due volte e pareggiato una, con la vittoria che manca dal 25 settembre, quando in casa vinse di misura sul Crotone con il risultato di 1-0. I calabresi si ritrovano così con 11 punti in classifica, collocandosi al tredicesimo posto, a ridosso della zona play-out.

Diretta/ Teramo Cesena (risultato finale 0-4): poker romagnolo!

Discorso opposto per la Ternana di Alessandro Lucarelli. Gli umbri hanno vinto ben 4 volte nelle ultime 5 uscite di campionato, e sono reduci da una brillante vittoria per 5-0 sul Vicenza, in cui hanno messo in mostra tutte le loro qualità. La Ternana, dopo aver pagato lo scotto della neopromossa nelle prime giornate di campionato, è riuscita ad invertire la rotta viaggiando con una media da zona play-off. La formazione di Lucarelli è in decima posizione con 13 punti, ad una sola lunghezza dalle posizioni che valgono gli spareggi promozione. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 2011, il quale terminò con un pareggio per 1-1.

Diretta/ Ternana Vicenza (risultato 5-0) streaming video tv: disfatta totale!

DIRETTA COSENZA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Ternana di Serie B sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter visionare i suoi contenuti è necessario essere abbonati al Pacchetto Calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming video, sarà disponibile sulla piattaforma DAZN, la quale trasmette integralmente la seconda serie italiana. Anche in questo caso bisognerà disporre di un abbonamento. In alternativa, la novità di quest’anno è Helbitz, piattaforma digitale che trasmette tutta la Serie B in diretta streaming video. Come per DAZN, oltre all’abbonamento bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitata.

Diretta/ Pordenone Ternana (risultato finale 1-3): Falletti firma la doppietta

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSENZA TERNANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Cosenza Ternana di Serie B. Per il Cosenza, il tecnico Zaffaroni dovrebbe optare per il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione di partenza: Vigorito; Tiritiello, Bittante, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Eyango, Corsi; Gori, Caso.

Risponderà la Ternana, allenata da Cristiano Lucarelli con il modulo 4-4-2. Dal primo minuto dovrebbero esserci i seguenti undici: Iannarilli; Ghiringhelli, Kontek, Capuano, Martella; Peralta, Agazzi, Palumbo, Capone; Pettinari, Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Cosenza Ternana di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria dei padroni di casa, abbinata al segno 1 ha una quota di 3.30. Il risultato meno probabile sembrerebbe un pareggio, infatti il segno X è quotato 3.40. Ad avere i favori dei pronostici è la formazione ospita, la vittoria della Ternana, abbinata al segno 2, ha una quota di 2.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA