Diretta Cosenza Venezia/ Streaming video DAZN: lagunari in ripresa (Serie B)

Cosenza Venezia, che sarà diretta dal signor Baroni, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Silani ancora penultimi in classifica a quota 3 punti e ancora a secco di vittorie in questo avvio di stagione nel campionato cadetto. Nell’ultima trasferta in casa del Frosinone i calabresi hanno però rimesso in mostra il carattere visto nello scorso campionato, rimontando e resistendo nel finale agli assalti dei ciociari. Per la prima vittoria stagionale il Cosenza chiederà strada a un Venezia discontinuo ma comunque capace di inanellare tre risultati utili consecutivi negli ultimi match disputati, pareggiando 1-1 in casa contro il Pisa dopo aver espugnato nel turno infrasettimanale il campo dell’Entella.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE COSENZA VENEZIA

Cosenza Venezia, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv ma esclusivamente in diretta streaming video via internet la sfida per tutti coloro che si collegheranno sul sito dazn.it tramite pc, o con smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione DAZN, che detiene l’esclusiva per la trasmissione dei match del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VENEZIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cosenza Venezia, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B. 4-2-3-1 per il Cosenza allenato da Piero Braglia, in campo con: Perina, Lazaar, Idda, Capela, Legittimo, Sciaudone, Kanoutè, Carretta, Bruccini, Pierini, Baez. 4-3-1-2 per il Venezia guidato in panchina da Alessio Dionisi, schierato con: Lezzerini; Felicioli, Cremonesi, Modolo, Fiordaliso, Maleh, Fiordilino, Zuculini, Capello, Montalto, Bocalon.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Cosenza Venezia, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella calabrese: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.20 volte la somma investita, mentre viene offerta a 3.20 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.40 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.30 e under 2.5 quotato 1.60.



