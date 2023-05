DIRETTA/ Cosenza Venezia video streaming tv: ecco i numeri della storia del match

DIRETTA COSENZA VENEZIA: TESTA A TESTA

La diretta di Cosenza Venezia presenta un’importante sfida per i bassifondi della classifica di Serie B. Spulciando i precedenti storici tra le due formazioni, partendo dal 1994, si evidenzia una vittoria esterna da parte del Venezia in casa del Cosenza. Secondo match che invece ha visto vincere il Cosenza, ancora una volta con un colpo esterno in casa, questa volta, del Venezia. 1995 che presenta anche il primo pareggio con uno scialbo 0-0, salvo poi dare spazio alle due vittorie, una per parte, entrambe con il risultato di 3-1 prima di due nuovi pareggi tra il 1997 e il 2000 con il risultato di 2-2.

Nei primi anni 2000 le due formazioni si sono affrontate ben quattro volte, un pareggio, due vittorie del Cosenza, una per il Venezia con le due formazioni che poi non si affrontano più fino al 2018. La diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2018- 2019 presenta il match tra le due formazioni dopo ben 15 anni di assenza ed il risultato sorride al Cosenza che ha la meglio in casa dei veneti grazie al gol di D’Orazio. Dopo quattro pareggi consecutivi Venezia che si impone tra il 2021 e il 2022 con ben due vittorie in altrettanti scontri. (Marco Genduso)

COSENZA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

GRANDE EQUILIBRIO!

Cosenza Venezia, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. Lagunari da play off dopo gli ultimi risultati e dopo lo straordinario blitz del bomber finlandese Pohjanpalo, autore di 4 dei 5 gol che hanno permesso al Venezia di battere in goleada il Modena, terza vittoria consecutiva e ora play off a un solo punto di distanza per gli arancioneroverdi.

Cosenza invece reduce da un k0 nel delicato scontro diretto di Brescia, ora silani a quota 38 punti assieme alle stesse Rondinelle e al Cittadella, al confine della zona play out ma con la necessità di guardarsi alle spalle dal pericolo della retrocessione diretta col Perugia lontano solo due lunghezze al terzultimo posto. All’andata netto 2-0 del Venezia sul Cosenza, 0-0 nell’ultimo precedente in casa dei calabresi datato 22 dicembre 2020.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Venezia match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Martino, Rigione, Meroni, D’Orazio; Voca, Brescianini, Florenzi; D’Urso, Nasti; Delic. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Vanoli con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni; Candela, Tessmann, Andersen, Zampano; Ellertsson, Johnsen; Pohjanpalo.

COSENZA VENEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.

