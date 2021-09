Diretta/ Cosenza Vicenza streaming video tv: dopo due sconfitte (Serie B)

DIRETTA COSENZA VICENZA: RISULTATO A SORPRESA…

Cosenza Vicenza, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B. Nessuna delle due compagini è riuscita a raccogliere punti nelle prime due giornate di campionato. Il Cosenza cerca ancora una stabilità dopo il ripescaggio concretizzatosi solo ad inizio agosto: i primi impegni hanno portato ko in trasferta contro Ascoli e Brescia, soprattutto i 5 gol incassati sul campo delle Rondinelle hanno dimostrato che i silani hanno ancora molto da lavorare.

DIRETTA/ Vicenza Frosinone (risultato finale 0-2) video tv: decidono Ciano e Maiello!

Non è comunque andata meglio al Vicenza che dopo il primo ko sul campo del Cittadella, ha subito una sconfitta anche nell’esordio casalingo contro il Frosinone. Ancora a secco di gol la squadra di Mimmo Di Carlo che punta a un cambio di passo per evitare problemi inaspettati già a inizio stagione. 1-1 il 16 marzo scorso nell’ultimo precedente a Cosenza tra le due formazioni. Al 14 settembre 2002 risale l’ultima affermazione interna in campionato dei calabresi contro i berici, 2-1 il risultato finale in una sfida ormai di quasi vent’anni fa.

DIRETTA COSENZA VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Vicenza è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VICENZA

Le probabili formazioni di Cosenza Vicenza, match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Marco Zaffaroni schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vigorito; Minelli, Rigione, Vaisanen; Anderson, Palmiero, Carraro, Sy; Boultam; Millico, Gori. Risponderà il Vicenza allenato da Domenico Di Carlo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Grandi; Di Pardo, Padella, Cappelletti, Calderoni; Zonta, Proia, Taugourdeau; Dalmonte; Diaw, Lanzafame.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Vito-Marulla di Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



