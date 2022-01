Diretta Costa d’Avorio Algeria/ Streaming video tv: big match delicato (Coppa Africa)

DIRETTA COSTA D’AVORIO ALGERIA: CHE RISCHIO PER I CAMPIONI!

Costa d’Avorio Algeria, in diretta dal Complesso Polisportivo Japoma, a Douala, si gioca alle ore 17:00 di giovedì 20 gennaio ed è valida per la terza giornata nel gruppo E di Coppa d’Africa 2021. È un big match che potrebbe facilmente portare a una conclusione a sorpresa: l’eliminazione dei campioni in carica, che fino a questo momento non sono ancora riusciti a segnare e hanno un solo punto, perché dopo il deludente pareggio contro la Sierra Leone hanno addirittura perso contro la Guinea Equatoriale.

La Costa d’Avorio invece ha 4 punti, ma non è già agli ottavi perché si è fatta recuperare all’ultimo secondo dalla Sierra Leone; difficilmente sarà eliminata con 4 punti, ma rischia comunque di passare come terza e avere dunque un ottavo difficile. Dunque, una partita molto complessa per entrambe le nazionali che sanno di dover lasciare tutto sul terreno di gioco; aspettando che la diretta di Costa d’Avorio Algeria si giochi, proviamo a capire in che modo le due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco di Douala, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA COSTA D’AVORIO ALGERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Costa d’Avorio Algeria, perché la partita di Coppa d’Africa 2021 non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; possiamo comunque ricordare che questa competizione viene fornita dalla piattaforma Discovery Plus, e che abbonandosi a questo servizio – naturalmente a pagamento – si potrà avere accesso alle immagini del match in diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COSTA D’AVORIO ALGERIA

Per Costa d’Avorio Algeria Patrice Beaumelle pensa al solito 4-2-1-3: i punti fermi restano ovviamente il centravanti Haller, Kessié che giocherà come trequartista e poi Pépé schierato largo a destra, mentre per questa partita ci sono Hamed Traoré, Cornet e Kouassi che insidiano la maglia di Zaha a sinistra – e occhio anche al veterano Gradel. Poi un centrocampo nel quale Serey Dié può sostituire Ibrahim Sangaré e affiancare Seri; in difesa Kossounou può giocare titolare per Bailly (infortunato), Deli l’altro centrale con Aurier e Konan sulle corsie, e Badra Ali Sangaré in porta.

L’Algeria di Djamel Belmadi può cambiare: magari non in difesa dove M’Bohli sarà protetto da Mandi e Benlamri con Atal e Bensebaini sugli esterni, a centrocampo però cerca spazio Zorgane che può rilevare Bendebka, con la conferma del regista Bennacer e di Feghouli. Nel tridente offensivo occhio a Slimani, candidato a giocare come prima punta; ai suoi lati, sicuro del posto Mahrez che anche nel cammino deludente delle volpi ha lasciato sul campo sprazzi di talento, poi ballottaggio Belaili-Brahimi per l’altra corsia con il secondo che appare favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo adesso a studiare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Costa d’Avorio Algeria: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra “padrona di casa” vi farebbe guadagnare 3,30 volte quello che avrete pensato di investire, il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita pari a 3,05 la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica il successo della nazionale “ospite”, la somma intascata equivarrebbe a 2,25 volte quello che avrete messo sul piatto.

