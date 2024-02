DIRETTA COSTA D’AVORIO CONGO/ Video streaming tv: è il dodicesimo incrocio (Coppa d’Africa 2024, 7 febbraio)

DIRETTA COSTA D’AVORIO CONGO: I TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta di Costa d’Avorio Congo, partita che vanta una discreta tradizione dal momento che contiamo undici precedenti, con un bilancio che vede in vantaggio la Costa d’Avorio grazie a cinque vittorie a fronte di tre pareggi e altrettanti successi per la Repubblica Democratica del Congo. Ivoriani in leggero vantaggio anche nel conto dei gol, che sono 22 a 17. L’ultima vittoria del Congo risale a un divertente 3-4 esterno del 15 ottobre 2014, in sede di qualificazioni per l’edizione successiva della Coppa d’Africa.

Da allora, ci sono state altre quattro partite con due vittorie per la Costa d’Avorio e altrettanti pareggi. Tra queste sfide, anche quella che finora è stata la più importante nella storia e verrà eguagliata oggi, perché fu la semifinale dell’edizione 2015 della Coppa d’Africa, con vittoria per 3-1 della Nazionale ivoriana, che naturalmente oggi proverà a concedere il bis mentre i congolesi vorranno scrivere un epilogo differente alla partita che possiamo considerare come una sorta di rivincita… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA COSTA D’AVORIO CONGO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Costa d’Avorio Congo sarà garantita dai canali di Sportitalia, che si è aggiudicata i diritti televisivi per trasmettere in Italia le partite della Coppa d’Africa 2024. Questo significa inoltre che la diretta streaming video di Costa d’Avorio Congo sarà garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

COSTA D’AVORIO CONGO: ELEFANTI SQUADRA DEL DESTINO?

Costa d’Avorio Congo, in diretta dallo stadio Alassane Ouattara di Abidjan con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, mercoledì 7 febbraio 2024, sarà la seconda semifinale della Coppa d’Africa che dunque ci chiarirà chi saranno le due Nazionali a contendersi il titolo nella finale di domenica. La diretta di Costa d’Avorio Congo metterà quindi in copertina i padroni di casa, che hanno la grande possibilità di cercare gloria davanti al pubblico amico, tuttavia bisogna anche ammettere che finora gli Elefanti ivoriani non hanno particolarmente brillato. Infatti la Costa d’Avorio ha superato la fase a gironi solamente come una delle quattro terze ripescate, agli ottavi ha vinto ai calci di rigore contro il Senegal (impresa comunque non banale) e ai quarti si è imposta ai tempi supplementari contro il Mali.

Dall’altra parte, la diretta di Costa d’Avorio Congo ci proporrà naturalmente i Leopardi della Repubblica Democratica del Congo, che a loro volta stanno andando in crescendo in questa Coppa d’Africa. Dopo avere superato la fase a gironi con tre pareggi su altrettante partite, ecco la vittoria a sorpresa contro l’Egitto agli ottavi di finale, sia pure solamente ai calci di rigore, mentre ai quarti è arrivato un bel successo per 3-1 contro la Guinea che adesso mette la RD Congo ad un solo passo dalla finale di Coppa d’Africa, che non raggiunge dal 1974, mezzo secolo esatto. Match quindi speciale per entrambe le Nazionali: cosa ci dirà la diretta di Costa d’Avorio Congo?

PROBABILI FORMAZIONI COSTA D’AVORIO CONGO

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Costa d’Avorio Congo. Il c.t. ivoriano Emerse Faé, nominato ad interim a Coppa d’Africa in corso (situazione a dir poco anomala) dovrebbe affidarsi a un modulo 4-2-3-1: tenuto conto di un paio di squalifiche, dovremmo vedere in porta Yahia Fofana, protetto dai quattro difensori Aurier, Boly, N’Dicka e Konan; in mediana potrebbero essere Sei e Kessié a formare la coppia titolare, mentre sulla trequarti ci aspettiamo Pepé, Seko Fofana e Gradel da destra a sinistra, a sostegno del centravanti Kouamé.

La Repubblica Democratica del Congo allenata dal c.t. francese Sébastien Desabre dovrebbe a sua volta schierarsi in campo con uno speculare modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari per i Leopardi: il portiere Mpasi-Nzau protetto dalla difesa a quattro formata da Kalulu, Mbemba, Inonga e Masuaku; in mediana dovremmo vedere la coppia formata da Moutoussamy e Pickel; sulla trequarti congolese potrebbero invece agire Elia, Bongonda e Wissa alle spalle del centravanti, che dovrebbe essere ancora una volta Bakambu.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Costa d’Avorio Congo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favorita la Nazionale dei padroni di casa. Infatti, il segno 1 per la vittoria della Costa d’Avorio è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 2,90 per il segno X in caso di pareggio ed infine il segno 2 è proposto a 3,90 volte la posta in palio qualora oggi vincesse il Congo.











