DIRETTA/ Costa D’Avorio Guinea Bissau video streaming tv: è una partita inedita! (13 gennaio)

DIRETTA COSTA D’AVORIO GUINEA BISSAU: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Costa d’Avorio Guinea Bissau, possiamo dire che questa partita sarà un grande inedito: non ci sono infatti precedenti ufficiali registrati, e sarà anche il primo incrocio tra i due allenatori che sono Jean-Louis Gasset e Baciro Candé. Di quest’ultimo si può dire che sia il Commissario Tecnico della Guinea Bissau dal gennaio 2017, dunque uno dei più longevi tra quelli che partecipano alla Coppa d’Africa; volendo invece operare un testa a testa, possiamo dire che i dati forniti dal sito Transfermarkt ci dicono che la Costa d’Avorio ha una rosa tremendamente più “ricca”, con un valore di 334,58 milioni di euro contro gli appena 26,23 milioni della Guinea Bissau.

Per fare un paragone: Ousmane Diomande, difensore centrale degli Elefanti che gioca nello Sporting Lisbona, ha un valore di 40 milioni di euro e, da solo, è più prezioso dell’intera Guinea Bissau che ha invece in Mama Baldé, attaccante del Lione, il suo giocatore di maggior valore. Quest’ultimo, classe ’95, è in prestito all’Olympique dal Troyes e lui pure è passato dallo Sporting Lisbona, quest’anno ha giocato 10 partite per un totale di appena 397 minuti e deve ancora segnare il primo gol. Questo la dice lunga sulla differenza tra Costa d’Avorio e Guinea Bissau… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COSTA D’AVORIO GUINEA BISSAU STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Costa D’Avorio Guinea Bissau sarà visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terreste, ossia Sportitalia, in alternativa dovrebbe essere possibile seguire la partita anche in streaming sul sito del canale televisivo. Su Sky il canale di Sportitalia è il 5060.

LA PARTITA INAUGURALE

La diretta di Costa d’Avorio Guinea-Bissau, in programma oggi alle 21:00, si profila come un confronto che vede una squadra favorita contro un avversario destinato a un’impresa difficile. La Costa d’Avorio, inserita nel gruppo insieme alla Nigeria, è considerata una delle favorite per superare la fase a gironi. La squadra ivoriana ha un ricco patrimonio di talento calcistico e mira a dimostrare la sua superiorità nel corso del torneo. Dall’altra parte, la Guinea-Bissau si presenta a questa competizione con l’obiettivo di superare le aspettative e fare buone prestazioni contro avversari più quotati. Tuttavia, le prospettive della Guinea-Bissau sono più difficili, con la consapevolezza che dovrebbe compiere una vera e propria impresa per avanzare nella competizione.

Nonostante le differenze di aspettative, ogni partita offre l’opportunità per le sorprese e il calcio è noto per la sua imprevedibilità. La Guinea-Bissau, nonostante il ruolo di sfavorita, cercherà di mettere in difficoltà la Costa d’Avorio e di conquistare punti preziosi per una possibile qualificazione alle fasi successive. La partita offre un confronto interessante tra una squadra considerata favorita e un’altra desiderosa di stupire il mondo calcistico. Sarà interessante osservare come entrambe le squadre affronteranno la sfida e se la Guinea-Bissau riuscirà a offrire una prestazione degna di nota.

DIRETTA COSTA D’AVORIO GUINEA BISSAU: PROBABILI FORMAZIONI

Nel contesto della diretta di Costa d’Avorio Guinea-Bissau, le probabili formazioni mostrano schieramenti che riflettono le forze e le peculiarità delle rispettive squadre. La Costa d’Avorio, tra le sue fila, può vantare la presenza del talentuoso difensore Diomande, un vero e proprio prodigio che si è distinto per le sue doti difensive. Nel centrocampo, il pilastro sarà rappresentato da Kessie, un giocatore che ha dimostrato la sua versatilità e qualità in numerose occasioni. Un’attenzione particolare sarà rivolta a Konan, il quale, agendo sulla fascia, potrebbe aprire interessanti possibilità offensive per la sua squadra.

Dall’altra parte, la Guinea-Bissau presenterà un attacco dinamico guidato dal duo Mane e Balde. Entrambi sono giocatori che hanno dimostrato una notevole prolificità e potrebbero essere le armi principali per mettere in difficoltà la difesa avversaria. In difesa, l’attenzione sarà focalizzata su Djalo, un elemento fisicamente potente che potrebbe cercare di contrastare gli attacchi avversari. Queste scelte tattiche offrono uno sguardo interessante sulla strategia che entrambe le squadre adotteranno per la partita. La Costa d’Avorio, con la sua esperienza e qualità, cercherà di controllare il gioco, mentre la Guinea-Bissau punterà sulla sua potenza d’attacco per creare opportunità.

COSTA D’AVORIO GUINEA BISSAU: LE QUOTE

Per chi volesse scommettere in questa diretta di Costa D’Avorio Guinea Bissau, sappiate che la miglior quota per il segno 1, dato a 1,3 da Snai. Il pareggio invece è quotato molto bene su Sisal, con un 3,2 e sempre su questo bookmaker la Guinea Bissau è quotata vincente con 13,00.











