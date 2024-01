DIRETTA/ Costa D’Avorio Nigeria video streaming tv: c’è una storia gloriosa! (18 gennaio 2024)

DIRETTA COSTA D’AVORIO NIGERIA: I TESTA A TESTA

La storia della diretta di Costa d’Avorio Nigeria è ampia, e ricca di episodi significativi: tra questi, negli ultimi 30 anni anche due semifinali di Coppa d’Africa con un’affermazione delle Super Aquile ai rigori, nel 1994, una degli Elefanti nel 2006, un 1-0 che era stato firmato da Didier Drogba all’epoca ancora piuttosto giovane. Nella fase finale di Coppa d’Africa però troviamo anche un 1-0, sempre a favore della Costa d’Avorio, nel girone del 2008 e poi l’ultimo episodio in ordine cronologico, la vittoria della Nigeria nei quarti di finale del 2013, un successo che era stato timbrato da Emmanuel Emenike e Sunday Mba (temporaneo pareggio di Cheik Tioté) e che avrebbe poi portato al titolo.

In generale negli ultimi episodi abbiamo avuto quattro vittorie della Nigeria e tre della Costa d’Avorio, con tre pareggi: questi sono arrivati tutti con il risultato di 1-1 e sempre in amichevole, a proposito l’ultimo confronto tra le due nazionali risale ormai a nove anni fa proprio in un test match, che si era concluso ancora una volta per 1-0 a favore della Costa d’Avorio grazie al gol realizzato da Salomou Kalou, nell’occasione entrato dalla panchina per sostituire Roger Assalé. Cosa succederà nella partita di oggi per la Coppa d’Africa 2024? (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA COSTA D’AVORIO NIGERIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Costa D’Avorio Nigeria sarà disponibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, quindi Sportitalia. Mentre su Sky questo canale si trova al 5060. Ricordiamo inoltre che questa partita come tutta la Coppa D’Africa sarà in esclusiva sull’emittente sportiva sopracitata.

GRANDE SFIDA!

La Coppa d’Africa promette un altro affascinante incontro tra due titaniche nazionali africane: in diretta per voi Costa d’Avorio Nigeria, con la partita in programma oggi 18 gennaio 2024 alle 18.00. Entrambe le squadre cercano di ottenere una vittoria cruciale per avanzare nella competizione, ma il risultato finale è tutto tranne che scontato, considerando la natura imprevedibile del calcio africano. La Costa d’Avorio, sulla carta, parte come favorita, ma il calcio è uno sport dove l’inaspettato può accadere in qualsiasi momento. La Nigeria, nonostante un risultato deludente nell’ultima partita, è una squadra con una ricca tradizione e un talento individuale che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Nel calcio africano, la passione e il cuore spesso superano le differenze tecniche, e la Nigeria potrebbe sfruttare quest’opportunità per riscattarsi.

La Costa d’Avorio, conscia dell’importanza della partita, cercherà di sfruttare la propria forza collettiva e i singoli talenti per ottenere i tre punti. Tuttavia, la Nigeria, pur venendo da un risultato meno positivo, ha il potenziale per sorprendere e ribaltare le previsioni. In questo contesto, la partita tra Costa d’Avorio e Nigeria si annuncia come un confronto avvincente, dove l’incertezza del calcio africano si mescola con la determinazione delle squadre a emergere vittoriose. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi un match combattuto e ricco di emozioni, dove ogni squadra darà il massimo per assicurarsi un posto nelle fasi avanzate del torneo.

COSTA D’AVORIO NIGERIA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Costa d’Avorio Nigeria promette di essere un’emozionante sfida calcistica, con entrambe le squadre desiderose di ottenere una vittoria chiave per il cammino nella Coppa d’Africa. In programma oggi alle 18, la partita attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio africano, con una Costa d’Avorio che parte come favorita, ma con la Nigeria che cerca di ribaltare le previsioni. La Costa d’Avorio si schiererà con una formazione guidata dalle ottime prestazioni a centrocampo di Sangare, un giocatore capace di dettare i tempi del gioco e fornire un contributo significativo nella fase di costruzione. Fofana, autore di un gol nella partita precedente, avrà il compito di agire come mezzala, contribuendo sia in fase offensiva che difensiva. Il talento di Bamba, uno dei protagonisti della squadra, sarà determinante nel tentativo di sbloccare la difesa avversaria.

La Nigeria risponde con un nucleo solido di giocatori, tra cui Osimhen, un volto noto del calcio italiano, che sarà uno degli uomini chiave in attacco. Lookman, con la sua esperienza in Serie A, è una certezza per la squadra, mentre Iwobi e Simy apporteranno il loro contributo sia in fase di creazione che di finalizzazione. L’equilibrio tra le due squadre, unito alla passione e all’imprevedibilità del calcio africano, renderà questa partita un evento da non perdere. Gli appassionati possono aspettarsi una battaglia sul campo, con entrambe le squadre decise a ottenere i tre punti e a proseguire nel torneo con determinazione. Sarà interessante vedere come si sviluppa la partita e quali giocatori emergeranno come protagonisti in questo cruciale confronto della Coppa d’Africa.

COSTA D’AVORIO NIGERIA, LE QUOTE

Per chiunque volesse scommettere nella diretta di Costa d'Avorio Nigeria, sappiate che esistono su Bet365 delle quote che vale la pensa osservare: segno 1 dato a 2,1 e questo significherebbe vittoria della Costa d'Avorio, mentre il segno X è dato a 3,4, La vittoria nigeriana invece si attesta su una quota pari a 2,8.











