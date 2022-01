Diretta/ Costa d’Avorio Sierra Leone streaming video: partita decisa (Coppa d’Africa)

DIRETTA COSTA D’AVORIO SIERRA LEONE: TUTTO FACILE PER GLI ELEFANTI

Costa d’Avorio Sierra Leone, in diretta domenica 16 gennaio 2022 alle ore 17.00 presso lo Japoma Stadium di Douala, sarà una sfida valevole per la seconda giornata del gruppo E di Coppa d’Africa. Occasione d’oro per gli Elefanti della Costa d’Avorio, che pur soffrendo più del previsto hanno esordito con una vittoria di misura contro la Guinea Equatoriale e ora potrebbero approfittare del passo falso dell’Algeria, fermata sul pari proprio dalla Sierra Leone nella prima giornata.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: squadre in campo al Mapei!

Sierra Leone che sicuramente può rappresentare una outsider in questa edizione della Coppa d’Africa, anche se il girone sembrava presentare Algeria e Costa d’Avorio come favorite d’obbligo. La gara d’esordio è stata di grande sostanza e ora la Sierra Leone punta agli ottavi: le due Nazionali tornano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente datato 3 settembre 2016, terminato con un pareggio con il punteggio di 1-1.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il big match del Brianteo, diretta gol live score

DIRETTA COSTA D’AVORIO SIERRA LEONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Costa d’Avorio Sierra Leone, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

Risultati Coppa d'Africa 2021/ Diretta gol live score: Gambia e Mali in campo!

PROBABILI FORMAZIONI COSTA D’AVORIO SIERRA LEONE

Le probabili formazioni della diretta Costa d’Avorio Sierra Leone, match che andrà in scena al Japoma Stadium di Douala. Per la Costa d’Avorio, Patrice Beaumelle schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sangare; Maiga, Bailly, Deli, Konan; Sangare, Seri, Kessie; Gradel, Haller, Cornet. Risponderà la Sierra Leone allenata da John Keister con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Kamara; Kakay, Bangura, Caulker, Wright; Quee, Kamara K.; Bundu, Kamara Key, Turay, Kamara A..

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Japoma Stadium di Douala, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Costa d’Avorio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Sierra Leone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA