Diretta Costa Rica Germania/ Streaming video Rai: brivido tedesco, Mondiali 2022

DIRETTA COSTA RICA GERMANIA: OSPITI SUPER FAVORITI!

Costa Rica Germania, diretta dall’arbitro francese Stephanie Frappart presso lo stadio Al Bayt di Al Khor alle ore 20.00 italiane (le 22.00 locali) di questa sera, giovedì 1 dicembre 2022, sarà una partita valida per il girone E dei Mondiali Qatar 2022, che ci regala una situazione di classifica a dir poco clamorosa. Alzi la mano chi avrebbe potuto pensare a una diretta di Costa Rica Germania con i Ticos a quota 3 punti e i tedeschi invece ultimi a quota un punto, soprattutto dopo la prima giornata che aveva visto per la Germania la clamorosa sconfitta contro il Giappone, ma per il Costa Rica addirittura un umiliante 0-7 incassato contro la Spagna.

La seconda giornata ha visto invece un netto rovesciamento della situazione, con la Germania che ha pareggiato 1-1 contro la Spagna ma soprattutto con la vittoria dei Ticos contro il Giappone, di conseguenza adesso sulla carta sarebbe proprio il Costa Rica ad avere le migliori possibilità di qualificazione agli ottavi di finale. Naturalmente la Germania potrebbe ribaltare tutto con una vittoria (e confidando in un esito favorevole dall’altra partita), ma i tedeschi rischiano davvero grosso e ciò renderà molto intrigante questa partita: che cosa ci dirà la diretta di Costa Rica Germania?

COSTA RICA GERMANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Costa Rica Germania sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. I Mondiali 2022 sono un’esclusiva Rai e quindi anche la diretta streaming video di Costa Rica Germania sarà fornita gratuitamente per tutti tramite il sito oppure la app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY DI COSTA RICA GERMANIA

PROBABILI FORMAZIONI COSTA RICA GERMANIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Costa Rica Germania. Il c.t. Luis Fernando Suárez dovrebbe schierare il suo Costa Rica secondo il modulo 4-2-3-1, naturalmente con Navas in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Fuller, Duarte, Lopez e Matarrita; nel cuore della mediana dei Ticos ecco Borges e Tejeda; sulla trequarti invece dovrebbero trovare posto Torres, Ruiz e Bennette nel terzetto di titolari alle spalle di Campbell.

La risposta della Germania di Hans-Dieter Flick dovrebbe essere speculare dal punto di vista tattico, i titolari nel modulo 4-2-3-1 tedesco dovrebbero essere Neuer in porta; Kehrer, Süle, Rüdiger e Raum davanti a lui da destra a sinistra nella difesa a quattro; Goretzka e Kimmich nel cuore della mediana; sulla trequarti poi spazio per Havertz, Musiala e Gnabry alle spalle del centravanti Müller, anche se qualche ballottaggio è ancora aperto, ad esempio spera anche Gundogan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Costa Rica Germania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita dei Mondiali 2022: Costa Rica formalmente in casa ma certamente è favoritissima la Germania, infatti il segno 2 è quotato a 1,11 mentre il segno 1 tocca addirittura quota 20. Infine, un pareggio varrebbe già ben 10 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno X per questa partita.

