DIRETTA/ Cremona Brescia video streaming tv: parola a coach Galbiati

DIRETTA CREMONA BRESCIA: PARLA GALBIATI

Mentre si avvicina la diretta di Cremona Brescia, facciamo un passo indietro a settimana scorsa per rileggere le dichiarazioni dell’allenatore della Vanoli Cremona, Paolo Galbiati, che aveva commentato in questi termini la partita dell’Allianz Dome persa dai suoi ragazzi contro Trieste: “Giocare qui, davanti a questo pubblico, è stato bello e divertente. Oggi abbiamo creato tante occasioni e tante ne abbiamo sbagliate di tutti i generi. E’ uno dei problemi della nostra stagione, l’altro è legato ai problemi fisici dei giocatori. Abbiamo perso McNeace, speriamo che Spagnolo non si debba fermare. La partita è stata gradevole, forse il divario un po’ troppo ampio, ma con queste percentuali basse facciamo troppa fatica”.

Galbiati ha poi fatto anche un’analisi complessiva del cammino di Cremona: “Abbiamo dei limiti, ce li siamo portati sempre dietro. Abbiamo delle colpe, qualche giocatore sbagliato, qualche incastro mancato, abbiamo fatto delle scommesse e non le abbiamo mai vinte. Da parte mia c’è grande amarezza perché con l’equilibrio che c’è in classifica bastava poco per salvarsi”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CREMONA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Brescia non sarà disponibile, questa partita della Serie A 2021-2022 di basket sarà comunque naturalmente visibile in diretta streaming video a pagamento sulla piattaforma Discovery +, che trasmette infatti tutte le partite del massimo campionato della pallacanestro italiana.

OSPITI LANCIATI!

Cremona Brescia, diretta dagli arbitri Borgo, Di Francesco e Brindisi, si giocherà al PalaRadi di Cremona con palla a due alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 maggio 2022, derby lombardo che fa parte del programma della ventottesima giornata della Serie A di basket. Naturalmente basta dare uno sguardo alla classifica del campionato per capire che sulla carta non dovrebbe avere storia la diretta di Cremona Brescia, fra l’ultima e la terza della Serie A.

Per la Vanoli Basket Cremona è ormai inevitabile la retrocessione che metterà fine alla lunga permanenza nella massima serie della squadra che fu di Soresina: 14 punti, frutto di sette vittorie a fronte di ben venti sconfitte, non lasciano più spazio alle speranze. La Germani Brescia invece è terza con 38 punti, frutto di diciannove vittorie e otto sconfitte ed è praticamente certa di questa eccellente posizione nella griglia dei playoff, dove dovrebbe recitare da prima rivale delle due big Milano e Virtus Bologna. Il derby Cremona Brescia sarà una partita senza storia?

DIRETTA CREMONA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Cremona Brescia, dobbiamo dunque approfondire il discorso su due formazioni che stanno vivendo campionati diametralmente opposti. Settimana scorsa per la Vanoli c’è stata l’ennesima delusione, cioè la sconfitta per 84-72 sul campo di Trieste al termine di una partita nella quale Cremona è riuscita a reggere nei primi due quarti ma poi ha ceduto alla distanza, nonostante ben quattro giocatori in doppia cifra tra cui naturalmente spiccano i 24 punti di Adas Juskevicius, che però non sono riusciti ad evitare l’ennesima sconfitta.

Per la Germani Brescia invece l’inizio di campionato poteva far pensare una situazione simile, a causa di sette sconfitte per la Leonessa nelle prime undici giornate. Da allora però sono arrivati quindici successi su sedici incontri, una marcia che potrebbe far paura addirittura ai due colossi del nostro basket. Brescia vince e convince, come ad esempio otto giorni fa contro Reggio Emilia, travolta con un clamoroso 99-64 al termine di una partita già chiusa nel primo tempo con il solito Amedeo Della Valle grande protagonista con 24 punti a referto.











