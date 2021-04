Diretta Cremona Brescia/ Streaming video tv: Vanoli, sogno playoff (basket A1)

DIRETTA CREMONA BRESCIA: SPERANZE DI PLAYOFF

Cremona Brescia è in diretta dal PalaRadi, alle ore 20:30 di domenica 25 aprile: la partita è valida per la 29^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Due turni al termine, e la Vanoli lancia la volata playoff: la squadra di Paolo Galbiati arriva dalla straordinaria vittoria di Brindisi e si sta confermando una rivelazione di questo torneo, considerate le premesse, qualora dovesse centrare la post season sarebbe un risultato fantastico che dimostrerebbe l’ottimo lavoro svolto da tutta la società e dai giocatori in campo.

La Leonessa invece deve dire addio ai sogni di gloria, e anzi deve ancora stare attenta a non retrocedere: sconfitta in casa da Sassari, ha solo 2 punti di vantaggio su Cantù e al momento non può certo aspettare eventuali modifiche nel regolamento. Vedremo quello che succederà nella diretta di Cremona Brescia, intanto possiamo provare ad analizzare quelli che sono i temi principali legati alla partita del PalaRadi.

DIRETTA CREMONA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremona Brescia, che non è una delle partite che verranno trasmesse per questo turno di campionato: sappiamo che tutto il programma di basket Serie A1 è fornito dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque potrete assistere al match in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio. Ricordiamo inoltre la possibilità di visitare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo, il boxscore aggiornato in tempo reale e ovviamente la classifica del torneo.

DIRETTA CREMONA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Brescia potrebbe essere un altro passo di avvicinamento ai playoff da parte della Vanoli: che ci riesca o meno, questa società ha di fatto già ottenuto quanto voleva e cioè la salvezza sul campo. Come dicevamo si tratta di un grande risultato: ricorderete bene che in estate il patron non era nemmeno sicuro di riuscire a iscriversi alla Serie A1, e l’incertezza aveva portato all’addio di Meo Sacchetti. Poi l’iscrizione è arrivata, e con essi i risultati sul campo: una stagione con record negativo ma appunto, visto come era iniziata, Cremona può dire di aver soddisfatto quelle che erano le premesse e anzi di esserci andata anche oltre, soprattutto se dovessero arrivare i playoff. Discorso diverso per una Germani che la pandemia aveva bloccato in corsa per il secondo posto della regular season, e che alla ripartenza ha incontrato tante difficoltà tecniche; il cambio di allenatore non ha dato la scossa sperata e ora il rischio è quello di farsi risucchiare all’ultimo posto, che probabilmente non rispecchierebbe il reale valore del roster ma sarebbe la risultante di un’annata troppo altalenante e con molti più bassi che alti.



