Diretta Cremona Brindisi/ Streaming video tv: Sacchetti vs Vitucci (basket Serie A1)

Cremona Brindisi, che sarà diretta dagli arbitri Gianluca Sardella, Denny Borgioni e Guido Giovannetti, si gioca alle ore 12:00 di domenica 5 gennaio: lunch match nella 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 e sfida delicata in particolar modo per la Vanoli che, dopo aver perso a Sassari nel posticipo del turno precedente, deve ancora blindare la sua qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e lo dovrà fare contro una squadra in grande salute, attualmente al quinto posto solitario in classifica ma ad una sola partita di distanza dalla coppia Brescia-Milano. La Happy Casa di Frank Vitucci arriva dalla rimonta vincente contro Treviso, che le ha appunto consegnato il pass per Pesaro; adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Cremona Brindisi che è sicuramente un ottimo modo per chiudere il girone di andata, aspettando la palla a due possiamo valutare qualche tema legato alla sfida del PalaRadi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Brindisi non è una di quelle che saranno trasmesse in diretta tv per questo turno di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti l’intera gamma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) sul quale potrete trovare le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e naturalmente la classifica e il calendario del torneo.

DIRETTA CREMONA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Brindisi dunque rappresenta una sorta di spareggio per la Vanoli, che vincendo sarebbe certa della sua qualificazione in Coppa Italia ma, con un ko, dovrebbe comunque fare i conti con la classifica avulsa. A vantaggio della Vanoli c’è sicuramente il calendario: le avversarie dirette hanno tutte partite abbastanza complicate ed è uno scenario verosimile quello in cui tutte verrebbero sconfitte, lasciando campo libero a Meo Sacchetti che, peraltro, a Pesaro dovrebbe difendere il titolo vinto lo scorso anno e dunque farebbe un tonfo non indifferente se dovesse mancare la qualificazione. La sua squadra al momento ha ancora un rendimento ondivago, che però è in linea con quanto ci sta dicendo il campionato; si sta elevando sopra la media Brindisi, con Frank Vitucci che sta facendo un ottimo lavoro e sta anzi migliorando il rendimento dello scorso anno. Anche la Happy Casa potrebbe avere un passo più veloce in trasferta dove tende invece a essere meno performante, ma siamo veramente ai dettagli perché il quinto posto in classifica è ottimo per la società pugliese, che si prepara dunque alla Final Eight e, guardando a lungo termine, vuole confermare la sua posizione nella griglia dei playoff.



