Diretta Cremona Cantù/ Streaming video Rai: derby lombardo nel posticipo

Cremona Cantù, diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Gabriele Bettini e Gianluca Capotorto, è il bel derby lombardo che chiuderà stasera il programma della settima giornata della Serie A di basket 2019-2020. Appuntamento dunque al PalaRadi di Cremona alle ore 20.45 di oggi, domenica 3 novembre, tra due squadre che al momento hanno esattamente la stessa posizione di classifica. Si arriva infatti a Cremona Cantù con due vittorie e tre sconfitte sia per la Vanoli sia per l’Acqua San Bernardo, perché entrambe hanno pure già osservato il turno di riposo per il girone d’andata in questo campionato a 17 squadre. Urge rialzarsi dalle delusioni di settimana scorsa: Cremona ha perso a Venezia segnando solamente 55 punti, mentre Cantù ha ceduto in casa al cospetto di Sassari. Chi vince si rimette comunque in linea con obiettivi di livello a partire dalla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, per chi perde però la classifica potrebbe cominciare ad essere un problema.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremona Cantù, che è la partita trasmessa su Rai Sport + HD (canale numero 57 in chiaro per tutti) per questa settima giornata di campionato; inoltre resta l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video – che si aggiunge naturalmente in questo caso a Rai Play. Potrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRadi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA CREMONA CANTÙ: IL CONTESTO

Sicuramente interessante sarà la diretta di Cremona Cantù. La Vanoli di coach Meo Sacchetti per ora resta lontana dalla splendida squadra della scorsa stagione, che vinse anche la Coppa Italia: avere avuto l’allenatore impegnato per tutta l’estate con la Nazionale sicuramente non ha aiutato Cremona, si vede infatti che Sacchetti sta ancora cercando la formula giusta per far rendere al meglio la sua squadra ma non ha ancora trovato una soluzione del tutto soddisfacente. La situazione è ancora fluida, ma naturalmente sarebbe bene riuscire a fare in fretta. Anche Cantù naviga nel limbo: vero che per i brianzoli l’obiettivo fondamentale è la salvezza e che il passo per ora è quello giusto, resta però da capire se gli uomini di coach Cesare Pancotto possano provare ad aspirare anche a qualcosa in più o se il loro unico orizzonte sarà appunto la conservazione della massima categoria anche per l’anno prossimo.



