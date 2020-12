Diretta Cremona Cantù/ Streaming video tv: derby nel recupero (basket Serie A)

DIRETTA CREMONA CANTÙ: SFIDA SEMPRE DELICATA

Cremona Cantù, diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Guido Federico Di Francesco e Marco Pierantozzi, è la partita di basket che si gioca questa sera, mercoledì 9 dicembre con palla a due alle ore 19.30, come recupero della settima giornata del campionato di Serie A. La diretta di Cremona Cantù, naturalmente dal PalaRadi della città sulle sponde del Po, metterà di fronte in questo derby lombardo due formazioni il cui cammino in campionato ha avuto fino a questo momento molte similitudini, a cominciare purtroppo dalle difficoltà con il Covid che hanno portato sia la Vanoli Cremona sia la Acqua San Bernardo Cantù ad avere diversi incontri da recuperare. Inoltre fino a questo momento sia gli uomini di Paolo Galbiati sia la compagine di Cesare Pancotto hanno vinto tre partite, anche se Cremona su sette match disputati e Cantù su otto, dunque potremmo dire che la Vanoli sia leggermente davanti: ne sapremo però di più ovviamente dopo il derby odierno…

DIRETTA CREMONA CANTÙ IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremona Cantù: per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento è comunque su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce tutte le gare del campionato (anche quelle trasmesse in televisione) ai suoi abbonati, naturalmente in diretta streaming video. Inoltre il sito ufficiale www.legabasket.it vi permetterà di consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, ma anche la classifica di Serie A e i contenuti multimediali.

DIRETTA CREMONA CANTÙ: IL CONTESTO

Verso la diretta di Cremona Cantù, abbiamo evidenziato le similitudini tra le due formazioni lombarde, tuttavia dobbiamo dire che domenica i destini di Vanoli e Acqua San Bernardo sono stati assai diversi. Per Cremona infatti possiamo raccontare la bellissima vittoria per 56-85 sul campo di Reggio Emilia, perché un +29 in trasferta non capita certamente tutti i giorni: gli uomini di coach Paolo Galbiati sono stati perfetti in difesa ed eccellenti anche in attacco, in particolare grazie a Hommes e Williams, autori di 37 punti in due. Tutto comunque ha funzionato alla perfezione per Cremona, che punta quindi a confermarsi oggi per risalire posizioni in classifica. Cantù invece ha perso, anche se va detto che la trasferta di Brindisi (85-71) presentava un livello di difficoltà altissimo: non sono mancate alcune indicazioni positive per Cesare Pancotto, ma l’ostacolo era troppo alto. Meglio dunque pensare adesso a rifarsi contro Cremona…

© RIPRODUZIONE RISERVATA