Diretta Cremona Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: per la Supercoppa (Basket)

Cremona Fortitudo Bologna, diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Fabrizio Paglialunga e Marco Vita, si giocherà alle ore 18.30 di questa sera, domenica 13 settembre, presso il PalaRadi della città lombarda per la sesta e ultima giornata del girone B della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Presentando la diretta di Cremona Fortitudo Bologna, bisogna sottolineare il fatto che si tratterà di una sorta di “amichevole” di lusso, eccellente test pre-campionato per due formazioni che infatti non hanno più speranze di raggiungere la Final Four di questa Supercoppa Italiana. Nello scorso turno la Vanoli Cremona ha perso contro la Virtus Bologna, alla quale i cugini della Fortitudo hanno fatto una sorta di “scherzetto” perdendo ai tempi supplementari giovedì sera contro Reggio Emilia, che così resta in corsa per le Final Four proprio con la Virtus. Alla Fortitudo invece non resta che questa ultima partita per ottenere ancora alcune indicazioni in vista del campionato, che comincerà fra un paio di settimane.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo, la diretta tv di Cremona Fortitudo Bologna non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA CREMONA FORTITUDO BOLOGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Cremona Fortitudo Bologna, il fatto che entrambe le formazioni siano ormai eliminate dalla Supercoppa Italiana 2020 non toglie comunque interesse a una sfida tra due squadre di Serie A: se fosse un’amichevole pre-campionato, ne parleremmo come di un match sicuramente di grande spessore. Per Cremona la Supercoppa è stata l’occasione per avvicinarsi al campionato con tante sfide di alto livello dopo un’estate difficilissima, durante la quale la Vanoli è stata davvero ad un passo dal rinunciare all’iscrizione al campionato. Esserci è già una vittoria, in più un successo è anche giunto sul campo e questo dà un po’ di fiducia al coach Paolo Galbiati. In casa Fortitudo Bologna le ambizioni sicuramente erano più alte per Meo Sacchetti (stasera grande ex al PalaRadi), ma due sole vittorie in cinque partite non bastano naturalmente per sognare ancora la Final Four. Giovedì abbiamo visto un Aradori capace di infilare 26 punti con 9/11 dal campo, ma ciò non è bastato per evitare la sconfitta contro Reggio Emilia: il focus dunque per coach Sacchetti è già rivolto al campionato.

