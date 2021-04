Diretta Cremona Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: punti che scottano (basket A1)

DIRETTA CREMONA FORTITUDO BOLOGNA: PARTITA DELICATISSIMA

Cremona Fortitudo Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Christian Borgo e Marco Vita, si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 14 aprile: siamo al PalaRadi per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, un inusuale infrasettimanale in un torneo la cui regular season sta per arrivare alla conclusione. La lotta nelle posizioni dalla nona in giù è spettacolare: la Vanoli, che non gioca da dieci giorni per avere avuto il turno di riposo nel weekend, ha ora l’occasione per staccare una diretta concorrente per la salvezza e magari anche i playoff.

Come abbiamo detto la situazione è assolutamente ingarbugliata; la Lavoropiù si è tremendamente complicata la vita perdendo in casa contro Pesaro, e adesso ha immediato bisogno di risalire la corrente per non scialacquare l’ottima rimonta operata sotto la guida di Luca Dalmonte, anche se vada come vada da questo roster ci si aspettava di più. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Cremona Fortitudo Bologna, intanto possiamo fare una rapida analisi sui temi principali attesi in questa partita.

DIRETTA CREMONA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremona Fortitudo Bologna, che non è una delle partite trasmesse per questo turno di campionato; sappiamo comunque che la modalità per assistere a tutte le gare di Serie A1 è quella di sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player, che fornirà le immagini ai suoi clienti tramite il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete il tabellino play-by-play, il boxscore del match aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e naturalmente la classifica del campionato.

DIRETTA CREMONA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo visto, in Cremona Fortitudo Bologna torna in campo la Vanoli, che domenica avrebbe dovuto sfidare Roma e dunque ha goduto di un turno di riposo importante, coinciso per sorte con l’infrasettimanale e dunque ancora più prezioso per le energie risparmiate. L’ultimo match dei lombardi è stato quello vinto nettamente contro Reggio Emilia, che ha rappresentato un passo forse decisivo verso la salvezza e ha lasciato accese le speranze di playoff; non dobbiamo dimenticare che Cremona è arrivata a una sola partita dalla qualificazione alla Coppa Italia, ma da quel momento è calata vistosamente facendosi riassorbire dal gruppone. Nel quale è presente la Fortitudo, che nel fine settimana ha ampiamente pagato il pessimo inizio di partita: nel primo tempo ha concesso percentuali altissime a Pesaro, che ha potuto gestire il vantaggio e poi, fattasi scavalcare, ha avuto maggiore lucidità nei possessi chiave. Per Dalmonte una sconfitta sanguinosa, con la necessità ora di fare il colpo esterno per non dire addio ai sogni di gloria; resta che questa squadra ha decisamente deluso le aspettative, pur se ha ancora tutto per volare ai playoff.



