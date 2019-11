Diretta Cremona Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: Sacchetti in crisi (Serie A1)

Cremona Fortitudo Bologna, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Fabrizio Paglialunga e Matteo Boninsegna, si gioca questa sera, domenica 10 novembre 2019 alle ore 19.00, per l’ottava giornata della Serie A di basket presso il PalaRadi della città lombarda. Sicuramente si tratterà di una partita con numerosi spunti d’interesse: Cremona Fortitudo Bologna vedrà infatti i padroni di casa in cerca del riscatto dopo un inizio di campionato molto difficile, ma anche gli ospiti emiliani arrivano da una brutta sconfitta, in casa contro Brescia, e vorranno rialzarsi al più presto. La posizione però è delicata soprattutto per Cremona, travolta in casa da Cantù domenica scorsa e con sole due vittorie in sei partite giocate (risposo già effettuato), mentre per la Fortitudo Bologna neopromossa – sia pure di grande blasone – quattro vittorie e tre sconfitte possono essere considerate un inizio positivo nell’anno del ritorno in Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremona Fortitudo Bologna, che non è tra le partite trasmesse per questa ottava giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRadi.

DIRETTA CREMONA FORTITUDO BOLOGNA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Cremona Fortitudo Bologna, è doveroso parlare della crisi di Cremona, l’anno scorso splendida protagonista e adesso invece in evidente difficoltà. Domenica scorsa la sconfitta casalinga contro Cantù con 24 punti di scarto e segnandone appena 54 ha evidenziato tutto quello che non funziona nella squadra di Meo Sacchetti. A questo punto la salvezza rischia di essere l’obiettivo principale e solo dopo eventualmente si potrà tornare a pensare a qualcosa in più per Cremona, che deve ricostruire molto – e l’infortunio di Diener certamente non aiuta in tal senso. In casa Fortitudo l’umore è certamente migliore, anche se per sognare obiettivi ambiziosi bisognerà migliorare in trasferta, dove finora i bolognesi hanno vinto solo sul campo del fanalino di coda Pesaro. Approfittare della crisi di Cremona potrebbe essere un buon modo per tornare a gioire anche lontano da Bologna…



