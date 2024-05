DIRETTA CREMONA MILANO/ Video streaming tv: Olimpia per il primato, ma… (basket A1, oggi 5 maggio 2024)

DIRETTA CREMONA MILANO: LE COMBINAZIONI OLIMPIA

Nella diretta di Cremona Milano c’è un tema ulteriore da affrontare: l’Olimpia potrebbe chiudere al primo posto la sua regular season e garantirsi il fattore campo per tutta la durata dei playoff, per contro però rischia anche la terza posizione. Il motivo risiede nel fatto che, pur battendo Brescia domenica scorsa, Milano non è riuscita a girare a suo favore la differenza canestri: dunque se Virtus Bologna e Germani dovessero vincere le loro rispettive partite, Milano con una sconfitta scivolerebbe appunto al terzo posto, il che significherebbe non avere la gara-5 eventuale di semifinale sul parquet del Mediolanum Forum.

Per blindare il secondo posto quindi l’Olimpia deve vincere: a quel punto sarebbe indifferente il risultato di Brescia che sarebbe comunque terza nella classifica avulsa. Questo però solo in caso di vittoria della Segafredo: infatti, Milano otterrebbe la vittoria della regular season con le contemporanee sconfitte di Virtus Bologna e Brescia, ovviamente battendo Cremona qui al PalaRadi. Lo scenario non è dei più semplici, dovrebbero perdere entrambe le rivali ma le possibilità esistono, dunque innanzitutto l’Olimpia dovrà fare il suo contro una squadra che non ha più obiettivi e poi rimanere in attesa degli eventi. (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA DI CREMONA MILANO IN STREAMING VIDEO TV

È Eurosport 2 l’emittente che manda in onda la diretta tv di Cremona Milano: quindi solo i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare potranno seguire questa partita della 30^ giornata, il canale è disponibile al numero 211 del decoder di Sky Sport mentre la seconda opzione, sempre in abbonamento, rimane quella della piattaforma DAZN con cui la visione sarà in diretta streaming video. Possiamo poi ricordare che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico, che naturalmente vengono aggiornati in tempo reale.

CREMONA MILANO: DERBY DI FINE REGULAR SEASON

Cremona Milano sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Andrea Valzani e Martino Galasso: alle ore 18:15 di domenica 5 maggio il PalaRadi ospita la partita valida per la 30^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Salva da tempo, la Vanoli chiude stasera una stagione da neopromossa che tutto sommato è stata positiva, con qualche rischio lungo il percorso ma anche la possibilità concreta di correre per i playoff almeno fino a un certo punto, poi la squadra ha mollato e domenica scorsa ha perso contro Pesaro, motivazioni diverse tra le due squadre.

Nell’ultimo turno invece Milano ha fatto il colpo: battuta Brescia nella sfida diretta, l’Olimpia di fatto sembra essersi assicurata almeno il secondo posto e dunque una semifinale da giocarsi con fattore campo a favore, importante questo perché l’eventuale rivale sarebbe proprio la Germani a meno di uno scivolone della Virtus Bologna che rimetterebbe tutto in discussione. Prima dunque i playoff, poi ci sarà tempo per analizzare la stagione e allora lanciamoci nella diretta di Cremona Milano provando ad affrontarne i temi principali.

DIRETTA CREMONA MILANO: L’OLIMPIA CI PROVA

Tecnicamente la diretta di Cremona Milano ha poco da dire: entrambe le squadre infatti sono sostanzialmente tranquille, l’Olimpia può ancora puntare al primo posto ma non dipende da lei e dunque, al netto di dover comunque vincere al PalaRadi, è già concentrata sui playoff che dovranno riscattare un percorso in Eurolega che non si può non definire negativo, perché le premesse con cui si era partiti erano ben altri e invece Milano non è riuscita nemmeno a qualificarsi per il play in, che era assolutamente alla portata.

Chiaramente diverso il discorso che riguarda Cremona, perché la Vanoli era tornata in Serie A1 e le si chiedeva una tranquilla salvezza: tutto sommato la pratica è stata archiviata senza andare troppo in affanno anche se per qualche settimana le cose si sono fatte complesse, la squadra cremonese è sempre rimasta in linea di galleggiamento e oggi potrà festeggiare il traguardo insieme al suo pubblico, magari prendendosi un’ultima vittoria di prestigio ma comunque pensando già alla prossima stagione, nella quale potrebbe anche arrivare un miglioramento che porti a lottare concretamente, e di nuovo, per i playoff.











