Diretta Cremona Napoli/ Streaming video tv: è sfida per la salvezza! (basket A1)

DIRETTA CREMONA NAPOLI: SFIDA SALVEZZA!

Cremona Napoli sarà diretta dagli arbitri Denny Borgioni, Fabrizio Paglialunga e Federico Brindisi: alle ore 20:00 di mercoledì 9 marzo il PalaRadi ospita la partita di recupero per la 20^ giornata di basket Serie A1 2021-2022, un turno che era in programma la scorsa settimana. Visti gli sviluppi, questo match vale tanto per la salvezza: sconfitta in casa della lanciatissima Varese, la Vanoli è rimasta da sola all’ultimo posto in classifica e adesso sa che ogni singola partita che giocherà da qui fino al termine della stagione sarà come una finale, né più né meno, con la salvezza che si fa sempre più lontana.

Anche la GeVi però ha i suoi problemi: rivelazione nella prima parte del campionato, la neopromossa campana ha via via perso il filo e, battuta sul parquet della Virtus Bologna domenica sera, rischia ora di farsi assorbire dal gruppetto di fondo anche se mantiene un certo margine, che vincendo questa sera allungherebbe ulteriormente. Non vediamo dunque l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Cremona Napoli; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a valutare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere da questo match del PalaRadi.

DIRETTA CREMONA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Cremona Napoli non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Il modo per seguire la partita di basket è allora quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Discovery Plus, che in questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Lega e fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match in questione, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA CREMONA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Cremona Napoli bisogna dire che c’è un giocatore nuovo in casa Vanoli: la società lombarda ha infatti messo sotto contratto il lituano Adas Juskevicius, un veterano (classe ’89) che negli ultimi due anni e mezzo ha giocato con i russi del Parma Perm. Si tratta di una guardia che sa vedere il canestro, tanto da essere andato in doppia cifra nelle sue apparizioni in VTB League, Champions League ed Europe Cup, e che dunque potrà dare una buona mano a una Cremona che a dire il vero a livello offensivo non fa nemmeno troppo male (è decima per punti segnati con 80,5) ma che da tempo ha perso la bussola.

La situazione come dicevamo non è delle migliori: la Vanoli è rimasta ultima da sola dopo la vittoria della Fortitudo Bologna a Treviso, la salvezza non è distante (Pesaro ha 4 punti in più) ma è chiaro che bisogna cominciare a mettere un po’ di fieno in cascina. Napoli dall’altra parte può ancora sperare nei playoff vista la classifica corta, ma intanto ha soprattutto bisogno di allontanare in maniera definitiva lo spettro della retrocessione, vincere al PalaRadi le permetterebbe di agganciare quota 18 punti in classifica e dare un’altra definizione al suo campionato. Vedremo allora quale delle due squadre si prenderà la vittoria tra poche ore…



