DIRETTA CREMONA NAPOLI: DELICATA PER LA SALVEZZA!

Vicini alla diretta Cremona Napoli dobbiamo dire che questa partita, in programma alle ore 20:00 di sabato 8 marzo, è delicatissima: nella 21^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 si affrontano le due squadre che in questo momento sarebbero retrocesse, anche se il contesto della classifica ci dice che vincere questa sera potrebbe significare rimettere tutto in discussione vista la classifica corta. Intanto la grande occasione l’ha sprecata la GeVi, che domenica scorsa era impegnata nel lunch match casalingo contro Pistoia ma si è fatta battere in volata, mancando così il successo al PalaBarbuto contro una rivale diretta e lasciando sul parquet punti sanguinosi.

Anche Cremona ha perso, ma la sua partita era di tutt’altro tenore: la Vanoli è caduta a Brescia e naturalmente è un ko che ci può stare, anche questa sconfitta comunque ci ha detto in qualche modo che dopo l’esonero di Demis Cavina la squadra ha reagito sul piano emotivo e ora ci può credere un po’ di più, a patto ovviamente di vincere partite come questa anche perché da affrontare al PalaRadi. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci racconterà la diretta Cremona Napoli, potrebbe non essere una partita straordinaria sul piano dello spettacolo ma siamo comunque certi che l’intensità non verrà a mancare, perché la posta in palio è davvero alta e importante.

COME SEGUIRE LA DIRETTA CREMONA NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO TV

Ci sarà la possibilità, per gli abbonati, di seguire la diretta tv di Cremona Napoli su Eurosport 1 (numero 210 del decoder satellitare), la diretta streaming video verrà garantita sempre in abbonamento dalla piattaforma DAZN.

DIRETTA CREMONA NAPOLI: PUNTI PESANTISSIMI

Siamo pronti a vivere la diretta Cremona Napoli, e allora scopriamo quello che potrebbe accadere: in generale possiamo parlare di due squadre che in qualche modo hanno saputo girare un paio di viti, in particolar modo la GeVi che, partita con undici sconfitte consecutive, ha poi avuto un record positivo (5-4) nel proseguimento del campionato, ha dunque viaggiato a una media da assoluta salvezza se non addirittura da playoff e tanto del merito va a Giorgio Valli, anche se poi la vera svolta è forse stata rappresentata dal ritorno di Jacob Pullen e Tomislav Zubcic, perché Napoli aveva anche bisogno di ritrovare qualche certezza sul parquet.

Di Cremona avevamo già ricordato come l’arrivo di Pierluigi Brotto dovesse rappresentare una sorta di mossa nel breve periodo, e invece la clamorosa vittoria di Trento ha convinto la dirigenza a insistere su di lui: la situazione rimane molto delicata, le statistiche ci dicono che la Vanoli è ultima per punti segnati e sicuramente la squadra non è stata costruita per fare troppi voli pindarici, ma come già detto ci sono tutti i margini per salvarsi perché alcune rivali stanno attraversando periodi poco brillanti, dunque ora si tratta di dare il massimo nella diretta Cremona Napoli e provare a portare a casa la vittoria.