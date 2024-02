DIRETTA/ Cremona Napoli (risultato 0-0) video streaming tv, palla a due, si gioca! (11 febbraio 2024)

DIRETTA CREMONA NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente la diretta di Cremona Napoli sta per farci compagnia. Si affrontano due squadre che in epoca recente sono state coinvolte nella lotta per non retrocedere, come già dicevamo: il riferimento è alla stagione 2021-2022, in cui Napoli era riuscita a tornare in Serie A1 (insieme alla Tortona esordiente assoluta) e la Vanoli era già reduce da un campionato nel quale aveva sofferto per mantenere la categoria, ricordando che una retrocessione era già avvenuta qualche stagione prima ma era stata revocata a causa del fallimento di Caserta.

Tre anni fa invece Cremona non aveva avuto appigli: ultimo posto in classifica con appena 8 vittorie e ben 22 sconfitte, determinante alla 25^ giornata il ko interno contro la Fortitudo Bologna che comunque era retrocessa insieme alla Vanoli. Napoli invece si era salvata nel finale: contro l’Aquila biancoblu la GeVi aveva vinto una delicatissima sfida diretta nel penultimo turno e così era riuscita a mantenere la categoria, e oggi, come già successo alla Cremona di Meo Sacchetti, questo scampato pericolo può portare a un salto di qualità non indifferente. Intanto mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul parquet del PalaRadi, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: la palla a due di Cremona Napoli può davvero alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Napoli sarà trasmessa su DMAX, e dunque per questa 20^ giornata di campionato sarà la partita accessibile a tutti in chiaro visto che il canale in questione si trova al numero 52 del telecomando. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

CREMONA NAPOLI: VANOLI IN CALO!

Cremona Napoli, che viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Fabrizio Paglialunga e Gabriele Bettini, si gioca alle ore 18:15 di domenica 11 febbraio presso il PalaRadi: la partita è valida per la 20^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Quando è iniziata la stagione si pensava che potesse trattarsi di una sfida per la salvezza, come già due anni fa; in realtà la GeVi, come noto, ha fatto grandi passi fin da subito e si è qualificata per la Final Eight di Coppa Italia, anche oggi continua ad avere un buon ritmo anche se arriva dalla netta sconfitta contro Brescia, che però ci può stare visto lo status della capolista.

Cremona invece la Coppa Italia l’ha solo sfiorata; poi è leggermente calata, e dopo la beffa casalinga contro Varese ha perso anche a Sassari, trovandosi non troppo distante dalla zona retrocessione ma, poiché la classifica è corta, anche a due passi dai playoff con la possibilità di raggiungere quella che sarebbe un’ottima post season. Aspettando che la diretta di Cremona Napoli prenda il via, proviamo ora a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante partita di scena al PalaRadi, in cui entrambe le squadre andranno a caccia di riscatto.

DIRETTA CREMONA NAPOLI: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo già detto che la diretta di Cremona Napoli avrebbe dovuto riguardare la corsa alla salvezza, ma così non sarà: merito soprattutto della GeVi, che ha fin da subito presentato una squadra solida e di qualità con innesti che l’hanno portata a lottare nelle prime otto posizioni della classifica. La Napoli di oggi è una realtà consolidata, che meritatamente si giocherà la gloria in Coppa Italia e che poi, nella seconda parte della Serie A1, andrà a caccia di un posto nei playoff che sarebbe straordinario per quelle che erano le premesse, ma che sarebbe anche totalmente meritato.

Lo stesso discorso si può fare per Cremona, tornata nel massimo campionato dopo una sola stagione; a dire il vero la Vanoli ha già mostrato di poter correre per la post season negli anni precedenti, alternando tornei di grande brillantezza ad altri dove invece questo aspetto è mancato. In questo momento Cremona sta lottando ancora una volta per tornare nei playoff, ma deve comunque guardarsi le spalle perché la classifica non garantisce tutta questa sicurezza; un blitz a Napoli sarebbe ovviamente importante per ritrovare fiducia e mettere altra benzina nel motore.











