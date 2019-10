Diretta Cremona Olimpia Milano/ Streaming video tv: Messina in difficoltà (Basket)

Cremona Olimpia Milano, che sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Andrea Bongiorni e Marco Vita, si gioca alle ore 17:00 di domenica 20 ottobre presso il PalaRadi: quinta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 e impegno delicato per due squadre che sono partite con l’idea di prendersi le primissime posizioni della regular season ma stanno già penando con le prime difficoltà. La Vanoli, che è stata la prima squadra a riposare nel torneo a squadre dispari, ha battuto solo Treviso e lo ha fatto in volata: in seguito ha perso due volte e si trova già a inseguire, chiaramente siamo solo all’avvio della stagione ma Meo Sacchetti dovrà sgomitare e sudare anche solo per qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia. Ancora più sorprendente il cammino dell’Olimpia, che ha già perso due volte al Mediolanum Forum: le sconfitte contro Brescia e Brindisi sono sorprendenti e non si possono certo spiegare con le fatiche dovute al doppio impegno, perchè i giocatori del roster ci sono certamente abituati. Vedremo allora come andranno le cose al PalaRadi: aspettando la diretta di Cremona Olimpia Milano, valutiamo alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Olimpia Milano è una delle due che vengono proposte per questo turno di campionato: l’appuntamento è per i clienti Sky che, al canale 211 del decoder, potranno accedere al canale Eurosport 2. In alternativa è possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che anche in questa stagione fornisce l’intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video, dunque attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

DIRETTA CREMONA OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Cremona Olimpia Milano ci sono appunto due squadre che devono risollevarsi: la stagione è lunga e difficilmente vedremo Ettore Messina e i suoi giocatori fuori dai playoff, ma certamente questo inizio è stato poco incoraggiante. Il coach ha parlato, usando un eufemismo, di una difesa scadente: è sicuramente questo il problema di una squadra cha ha uno sconfinato talento offensivo e tanta fisicità ma deve imparare ad agire appunto come un gruppo compatto, quello che è stato un problema degli ultimi anni. Soprattutto la pressione non aiuta, perchè ogni volta Milano parte per vincere lo scudetto e ogni risultato al di sotto del tricolore sul petto è visto come un potenziale fallimento; il clima a Cremona non è certamente da meno perchè la stagione scorsa, con la vittoria della Coppa Italia e la semifinale playoff, ha alzato l’asticella delle aspettative e adesso i tifosi si aspettino che questa squadra ripeta quei traguardi. Fatto sta che la Vanoli è partita male e deve ancora amalgamarsi, avendo un roster nuovo; la concorrenza è aumentata e agguerrita e, per ripartire, non c’è forse niente di meglio che pescare l’avversaria sulla carta più forte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA