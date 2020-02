Diretta Cremona Reggio Emilia/ Streaming video Rai: due squadre in salute (basket A1)

Cremona Reggio Emilia si gioca in diretta dal PalaRadi, con palla a due alle ore 20:45 di domenica 2 febbraio: nella 21^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 si affrontano due squadre che hanno vinto il rispettivo impegno precedente, e che sperano ora di ripetersi. Dopo un avvio di stagione poco brillante la Vanoli si è ripresa: domenica ha segnato 103 punti superando di slancio Roma e ha tenuto il passo di Brindisi e Milano, confermando il sesto posto in classifica e anzi staccando Venezia, con la possibilità concreta di andare a caccia del terzo posto. Anche la Grissin Bon però ha colto un successo fondamentale: nell’ideale spareggio playoff contro Cantù la squadra di Maurizio Buscaglia ha avuto la meglio, e ha agganciato il treno della nona posizione che comprende anche Varese e Trento. A questo punto la Reggiana ha aumentato le speranze di qualificarsi per la post season, ma oggi è attesa a un impegno per nulla banale; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cremona Reggio Emilia, nell’attesa possiamo valutare alcuni dei temi che sono legati alla partita.

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Bella partita questa Cremona Reggio Emilia, una sfida che mette di fronte anche due ottimi allenatori come Meo Sacchetti e Maurizio Buscaglia che sanno molto bene come si arriva in profondità ai playoff. Percorsi diversi, ma la stessa determinazione: di fatto la Vanoli spera di replicare quanto fatto dalla Grissin Bon, che in epoca molto recente ha disputato due finali consecutive riuscendo a inserirsi nel gotha del basket italiano, anche se poi non ci è rimasta a lungo. La società lombarda ha dimostrato che quella retrocessione cancellata a tavolino è stata davvero sfruttata come la grande occasione che ha rappresentato: l’anno scorso Cremona ha vinto la Coppa Italia e si è assicurata il secondo posto in regular season, alle spalle della sola Milano. Ora sembra difficile replicare quel risultato, ma a febbraio a Pesaro ci sarà la Final Eight e Sacchetti potrebbe ancora trionfare; nel frattempo Reggio Emilia prepara la rincorsa ai playoff avendo quasi messo al sicuro la salvezza (che era comunque il principale obiettivo) e Buscaglia sa fin troppo bene che un successo al PalaRadi, oltre a rappresentare la doppia cifra di vittorie in campionato, sarebbe anche fondamentale per la fiducia nel gruppo.



