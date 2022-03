Diretta Cremona Reggio Emilia/ Streaming video tv: Galbiati ci crede! (basket A1)

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA: GALBIATI CERCA CONFERME!

Cremona Reggio Emilia, che è in diretta dal PalaRadi alle ore 19:00 di domenica 13 marzo, è una delle partite valide per la 22^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Quasi un derby, ma soprattutto un’occasione per entrambe le squadre: sicuramente per la Unahotels, che intanto ha avvicinato la Final Four di Europe Cup vincendo sul campo del Legia Varsavia e attualmente si trova al quinto posto in classifica in Serie A1, dovendo ancora completare il gioco delle sfide dirette ma intanto con la possibilità concreta di tornare a giocare quei playoff che mancano da troppo tempo.

La Vanoli a oggi sarebbe retrocessa, ma una squadra che sembrava in crisi ha battuto un colpo fondamentale: nel recupero della 20^ giornata è andata a vincere contro Napoli, ha tenuto il passo della Fortitudo Bologna e avvicinato la stessa GeVi e soprattutto Pesaro, credendoci ora un po’ di più. La diretta di Cremona Reggio Emilia sarà una partita non scontata e delicata; vedremo come andrà al PalaRadi, intanto ci possiamo fermare un attimo per provare ad analizzare alcuni dei temi principali che emergeranno da questa serata di campionato.

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Cremona Reggio Emilia non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questa giornata di campionato. Appuntamento allora su Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della Lega Basket: la visione sarà in diretta streaming video e ovviamente riservata agli abbonati. Ricordiamo che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete anche tutte le informazioni utili sulla partita, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Cremona Reggio Emilia: per la Unahotels come detto potrebbe essere la stagione del riscatto dopo anni che, nel post-Menetti, hanno portato a un ridimensionamento del progetto con il quale si era arrivati a vincere in Europa e a giocare due finali scudetto consecutive. Quella Grissin Bon non esiste più, oggi però c’è la squadra di Attilio Caja che, avendo potuto lavorare con il gruppo sin dall’inizio della stagione, è riuscito a trasmettervi i suoi valori e oggi sembra potersi godere la ricompensa, perché come detto la semifinale di Europe Cup è davvero vicina e in campionato la squadra si mantiene in zona playoff, dopo aver battuto Pesaro in un’altra partita, come quella di oggi, contro una squadra affamata di punti.

Dopo aver perso a Varese Galbiati aveva chiesto una reazione soprattutto emotiva alla sua Cremona, e l’ha avuta: la vittoria nel recupero di mercoledì è ancora più importante perché ha riportato Napoli nel quadro della lotta per non retrocedere, adesso la Vanoli può idealmente fare la corsa anche sulla squadra di Stefano Sacripanti oltre che su Treviso (battuta in casa dalla Fortitudo Bologna) senza dimenticarsi che Pesaro ha vinto soltanto una partita in più. Ecco allora perché la diretta di Cremona Reggio Emilia è tanto importante per i lombardi, ma la Unahotels con una vittoria esterna stasera potrebbe volare…



