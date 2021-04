Diretta Cremona Reggio Emilia/ Streaming video tv: partita delicatissima (basket A1)

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA: SFIDA SALVEZZA O…?

Cremona Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Gianluca Sardella e Andrea Bongiorni: si gioca alle ore 18:00 di sabato 3 aprile ed è valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, un turno che viene anticipato al sabato per la concomitanza con la Pasqua. Sfida salvezza, ma con sguardo sui playoff: questo perché la classifica del torneo è cortissima, e dunque abbiamo cinque squadre che entrano in questa giornata con 2 punti di vantaggio sul fanalino di coda (Cantù) ma anche 2 sole lunghezze da recuperare per entrare nella post season.

Diretta Trento Venezia/ Streaming video tv: la Reyer continua a volare? (basket A1)

Una situazione insomma surreale; la Vanoli ha perso due partite abbastanza beffarde nelle ultime settimane ma cadere a Sassari ovviamente ci stava, diverso quanto accaduto a Reggio Emilia che è entrata in una lunga crisi ma poi si è ripresa battendo Pesaro e mostrando finalmente le unghie e i denti in questa corsa verso la permanenza in Serie A1. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Cremona Reggio Emilia, intanto possiamo provare ad analizzare alcuni dei temi principali legati alla partita.

Diretta Cantù Brindisi/ Streaming video tv: è quasi un testa-coda (basket A1)

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Reggio Emilia non sarà una delle partite che verranno trasmesse sulla nostra televisione per questo turno di campionato; tuttavia sappiamo bene che i match di basket Serie A1 sono comunque fruibili dagli appassionati che vorranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per la visione in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’opportunità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e il match, quindi il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale così come le statistiche di giocatori e squadre.

Diretta Pesaro Treviso/ Streaming video tv: è crisi vera per la Vuelle (basket A1)

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Reggio Emilia potrà eventualmente confermare la capacità di Attilio Caja di essere determinante dalla panchina: chiamato a sostituire Antimo Martino, l’ex allenatore di Varese ha sempre dimostrato di saper lavorare con roster non eccezionali tirandone fuori il meglio, e per il momento ha fermato una serie di sei sconfitte che stava veramente rischiando di vanificare un buon girone di andata. La corsa alla salvezza è tutt’altro che chiusa, ci sono almeno 8 squadre che lottano per la permanenza in Serie A1 in quella che sarà una strepitosa volata e anche la Vanoli deve stare attenta, perché le ultime sconfitte (quella casalinga contro Treviso è stata pazzesca per come è maturata) ha nuovamente messo in discussione il suo cammino. Sulla carta allora potremmo assistere a una partita non bellissima sul piano dello spettacolo e dei contenuti tecnici, può prevalere la paura di sbagliare ma come sempre sarà il parquet, in questo caso quello del PalaRadi, a dirci come andranno le cose…



© RIPRODUZIONE RISERVATA