Diretta Cremona Sassari/ Streaming video tv: 1^ semifinale, Supercoppa basket 2019

Cremona Sassari, in diretta dal PalaFlorio di Bari, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 21 settembre, come prima semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di basket. Come già da qualche anno, la Supercoppa è stata allargata a quattro squadre partecipanti, con le due semifinali al sabato e la finale domenica: Cremona Sassari come accoppiamento è stato determinato dal fatto che la Vanoli Cremona è detentrice della Coppa Italia, mentre il Banco di Sardegna Sassari è stata finalista nei playoff scudetto. Fare pronostici è decisamente complicato dal momento che siamo appena all’inizio della nuova stagione: fino a domenica vi erano i Mondiali al centro dell’interesse, da oggi torna protagonista l’attività dei club ma le sorprese in questa fase sono dietro l’angolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Sassari sarà garantita da Eurosport 2, che pure nella stagione che sta cominciando sarà la casa del grande basket italiano ed europeo, punto di riferimento fondamentale per tutti gli appassionati. Sarà inoltre garantita anche la diretta streaming video, pure in questo caso da Eurosport e di conseguenza tramite il servizio Eurosport Player, altro riferimento ormai costante per i tifosi di pallacanestro.

DIRETTA CREMONA SASSARI: I PRECEDENTI

Detto che risulta difficile avere il polso della situazione in questo momento, la diretta di Cremona Sassari si presenta certamente stuzzicante, perché l’anno scorso Vanoli e Banco di Sardegna sono state protagoniste di stagioni eccellenti, nelle quali sia i lombardi sia i sardi sono andati ben oltre quanto ci si potesse attendere da loro. Per Cremona naturalmente spicca il trionfo in Coppa Italia, primo trofeo nella bacheca della società, ma non si può dimenticare che la Vanoli è stata eccellente protagonista anche in campionato, con il secondo posto in stagione regolare (record storico per la Vanoli) e poi le semifinali raggiunte nei playoff. Sassari invece è stata la dominatrice degli ultimi mesi, una cavalcata trionfale con coach Gianmarco Pozzecco che ha portato i sardi a vincere la FIBA Europe Cup – primo trofeo internazionale della storia di Sassari – e in Italia fino alla finale scudetto, traguardo che fino ad inverno quasi finito sarebbe sembrato impossibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA