Diretta Cremona Sassari streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata di basket Serie A1.

DIRETTA CREMONA SASSARI: INIZIO NON SEMPLICE!

Pomeriggio intrigante con la diretta Cremona Sassari, che al PalaRadi ci fa compagnia dalle ore 17:30 di domenica 12 ottobre 2025 per la seconda giornata di basket Serie A1 2025-2026, rappresentando una partita nella quale entrambe le squadre vogliono riscattare la sconfitta che hanno subito una settimana fa.

Si può parlare di due beffe, anche se diverse: Cremona ha tenuto testa a Venezia, ha anche condotto la gara del Taliercio e sognato il colpo grosso, ma alla fine è stata rimontata e battuta dimostrando però che almeno sul piano del carattere può essere sulla buona strada, ora deve aggiungere qualcos’altro.

Per quanto riguarda Sassari, c’è stato un ko interno contro Varese ma il Banco di Sardegna ha disputato un buon match, che si è svolto tra continui cambi di leadership nel risultato e alla fine ha visto il guizzo della Openjobmetis, senza però togliere quello che di buono la Dinamo è riuscita a fare.

Ecco perché la diretta Cremona Sassari si gioca sì tra due squadre che sono a zero punti, ma che non partono da una base drammatica; questo almeno sulla carta, nel prosieguo della stagione saranno le varie partite, a cominciare da questa, a dirci quale sarà il destino di Vanoli e Banco di Sardegna.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA CREMONA SASSARI IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Cremona Sassari non ha una messa in onda sui canali della nostra tv, pertanto il solo modo per seguirla è la diretta streaming video grazie al portale LBA Tv.

DIRETTA CREMONA SASSARI: OBIETTIVI DA SCOPRIRE

Eccoci allora alla diretta Cremona Sassari, quando manca poco alla palla a due possiamo sicuramente dire che per queste due società gli obiettivi sono ancora da scoprire. Discorso che forse è più vero per il Banco di Sardegna, che anche l’anno scorso tra le tante difficoltà incontrate (ricordiamo l’esonero di Nenad Markovic) ha comunque avuto la possibilità di qualificarsi ai playoff, anche in questo campionato il traguardo desiderato sarebbe quello ma la sensazione è che ci troviamo in una fase di transizione complicata da superare, ma comunque utile per quello che verrà nelle prossime stagioni.

Cremona virtualmente deve pensare alla salvezza, ma la sua storia recente ci dice che a volte questa Vanoli ha saputo elevarsi oltre le aspettative per andare a prendersi grandi risultati, si citano sempre gli eventi del 2019 ma ci sono altre stagioni nelle quali la squadra lombarda ha saputo fare bene, dunque attenzione perché da queste parti sono abituati a lavorare molto bene e lasciare ben poco al caso, la sconfitta di Venezia è già un ricordo e adesso Cremona si rilancia immediatamente verso la ricerca della prima vittoria in questa Serie A1, vedremo tra qualche ora se sarà stata in grado di prendersela.