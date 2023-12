DIRETTA/ Cremona Tortona (risultato 40-31) video streaming tv: intervallo! (17 dicembre 2023)

DIRETTA CREMONA TORTONA (RISULTATO 40-31): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del secondo quarto, ovvero del primo tempo, le squadre di Vanoli Cremona e Tortona sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 40 a 31. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoblu insistono riuscendo in questo caso ad allungare dimostrandosi superiori ai bianconeri a rimbalzo, 12 a 8 totali, nella gestione dei possessi, 2 a 4 palle rubate e 3 a 1 rubate, oltre che registrando una maggior precisione in fase realizzativa. Fino a questo momento il miglior marcatore dell’incontro è stato il numero trentadue R. Obasohan tra i giocatori della Bertram Derthona Tortona. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Murcia Tortona (risultato finale 87-75): vittoria spagnola!

DIRETTA CREMONA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Tortona viene garantita dalla televisione satellitare: sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati, il canale è Eurosport 2 che trovate al numero 211 del vostro decoder di Sky. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Video/ Tortona Pistoia (97-100) sintesi e highlights: Willis sigla 36 punti! (Lega A basket, 9 dicembre 2023)

PRIMO QUARTO

In Lombardia il primo quarto di gioco tra Vanoli Cremona e Tortona si è concluso con il punteggio di 18 a 18. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da coach Cavina provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni ma gli ospiti guidati da coach Ramondino non ci stanno e ribaltano la situazione toccando un massimo vantaggio di 6 punti e le due compagini finiscono così per l’annullarsi. Ecco gli schieramenti ufficiali: CREMONA – Adrian, Denegri, Golden, McCullough, Pecchia. Panchina: Eboua, Lacey, Piccoli, Zanotti, Zegarowski. Coach: Cavina. TORTONA – Baldasso, Candi, Noua, Thomas, Weems. Panchina: Baldi, Errica, Obasohan, Severini, Strautins, Tandia, Zerini. Coach: Ramondino. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Tortona Pistoia (risultato finale 97-100): sfiorati i supplementari! (basket, oggi 9 dicembre 2023)

PALLA A DUE!

La palla a due di Cremona Tortona si alza tra pochi minuti: questa sarà una sfida molto interessante tra i due allenatori, che sono ovviamente Demis Cavina e Marco Ramondino. Due coach dal profilo diverso, che si erano incrociati nell’estate 2012 perché Cavina era l’allenatore di Veroli (vittoria della Coppa di LegaDue) per poi lasciare e “mancare” Ramondino, assistente e poi head coach della Prima che di fatto ha rappresentato l’esperienza che lo ha lanciato, permettendogli quello splendido quadriennio a Casale Monferrato che lo ha portato ad allenare Tortona, portata per la prima volta di sempre in Serie A1 e poi alla finale di Coppa Italia e due semifinali playoff.

Cavina in carriera ha allenato parecchie squadre, tra cui curiosamente anche Tortona tra il 2014 e il 2017; da lì a Imola, Udine e Torino e finalmente la grande possibilità del massimo campionato, a Sassari dopo l’era di Gianmarco Pozzecco. Qui purtroppo Cavina è durato otto partite (tre vittorie) spalancando le porte all’avvento di Piero Bucchi; oggi si sta ritagliando parecchie soddisfazioni con la Vanoli, dopo averla riportata in Serie A1 può timbrare anche i playoff. Noi adesso mettiamoci comodi per scoprire come andranno le cose sul parquet del PalaRadi, perché finalmente la diretta di Cremona Tortona sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONA TORTONA: PER RIPARTIRE!

Cremona Tortona, che sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Andrea Bongiorni e Silvia Marziali, si gioca alle ore 17:00 di domenica 17 dicembre presso il PalaRadi: è la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, e una partita delicata per entrambe le squadre che vanno a caccia di riscatto dopo le ultime sconfitte. Per Cremona si è trattato di un ko interno: la Vanoli non ha saputo replicare la preziosa vittoria di Varese ed è caduta contro Treviso, una partita abbordabile che ci ha detto come non si possa sottovalutare nessuna avversaria in questo campionato.

Ha perso in casa anche Tortona, un match di tutt’altro tenore: alto punteggio contro Pistoia, ma la Estra ha confermato di essere in grande forma ed è passata a Casale Monferrato, acuendo così i tanti dubbi e problemi che la Bertram si trascina da inizio stagione. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Cremona Tortona, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questo intrigante pomeriggio al PalaRadi.

DIRETTA CREMONA TORTONA: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Cremona Tortona, e possiamo subito dire che in questo momento le due squadre sono a 10 punti nella classifica di Serie A1: il punto è che non partivano con gli stessi obiettivi, la Vanoli infatti è neopromossa e, al netto delle ambizioni che la piazza ha sempre avuto, puntava ad una salvezza tranquilla pur avendo stabilito abbastanza presto di potersi anche giocare i playoff, a condizione appunto che rimanga un passo costante perché la concorrenza è folta e nessuno regala nulla.

Tortona invece è reduce da due semifinali, ha giocato una finale di Coppa Italia e quindi è chiaro che nel terzo campionato di Serie A1 la Bertram sia chiamata a fare il salto di qualità, se non altro confermando di poter confermare questo livello. Il campo al momento ci sta dicendo altro: le cessioni illustri hanno messo in difficoltà coach Marco Ramondino, il record negativo è sorprendente per una squadra di questo tenore che forse ci aveva abituato troppo bene in passato, sia come sia c’è davvero tutto il tempo per recuperare e tornare a giocare i playoff.











© RIPRODUZIONE RISERVATA