DIRETTA CREMONA TORTONA: DUE COMMIATI DIVERSI!

La diretta Cremona Tortona si gioca alle ore 18:15 di domenica 11 maggio e chiude il campionato per le due squadre: siamo infatti alla 30^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, è il commiato per Vanoli e Bertram ma in modi assolutamente diversi.

La Vanoli ha rischiato tantissimo, ma alla fine si è salvata in anticipo: è stata una stagione tosta per Cremona, che però ha vinto alcune partite fondamentali (per esempio quella di Varese, con clamorosa rimonta) e ha archiviato la pratica un’altra volta con la vittoria di Pistoia, sfruttando il calendario e approfittando anche del crollo verticale della stessa Estra e di Scafati, le due squadre retrocesse.

Tortona saluta la stagione mangiandosi le mani: la Bertram era quasi certa di giocare i playoff per la quarta stagione consecutiva, ma la sconfitta di Venezia nella sfida diretta ha aperto una crisi incredibile e francamente inspiegabile, culminata nel ko interno contro Napoli che ha tolto anche l’ultima possibilità di operare il controribaltone. Sarà allora un’estate di riflessioni per Derthona Basket, ma certamente anche per la Vanoli che vorrà fare uno step ulteriore; intanto questa diretta Cremona Tortona potrebbe non avere ritmi straordinari, ma sarà comunque interessante stabilire cosa succederà sul parquet del PalaRadi.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA CREMONA TORTONA

La diretta tv di Cremona Tortona non sarà disponibile, dunque per seguire questa partita di Serie A1 dovrete rivolgervi, qualora abbonati, alla diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN.

DIRETTA CREMONA TORTONA: DELUSIONE BERTRAM

L’imminente diretta Cremona Tortona è una delle partite che in questa 30^ giornata non ha interessi di classifica. I riflettori vanno puntati sulla salvezza della Vanoli che, con i mezzi a disposizione, ha comunque compiuto una bellissima impresa nell’attesa di tornare ai vertici toccati nello scorso decennio, ma è inevitabile dover fare qualche considerazione su una Bertram che ha davvero scialacquato la possibilità di andare ai playoff, la serie di partecipazioni alla post season si è spezzata a causa di una striscia negativa per chiudere il campionato, e dire che Venezia non ha fatto decisamente meglio ma, nonostante questo, l’ottavo posto non è arrivato.

Cosa riserverà ora il futuro per Derthona Basket? Bisognerà capire se Walter De Raffaele sarà ancora l’allenatore, a conti fatti il coach livornese chiamato a sostituire Marco Ramondino non ha fatto meglio del predecessore se si esclude la corsa fino ai quarti di Champions League (ma è giusto sottolineare che Ramondino non ha avuto l’occasione di provarci), bisogna forse ripartire da questo percorso internazionale ma qualche puntino sulle i andrà messo, pur se è vero che mancare i playoff per una stagione può non esaurire necessariamente il ciclo a patto che ci siano idee chiare per il futuro a breve termine, dunque staremo a vedere…