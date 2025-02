DIRETTA CREMONA TRAPANI: GLI SHARK PER VOLARE!

Per la diretta Cremona Trapani l’appuntamento è alle ore 20:00 di domenica 9 febbraio, ultima partita nella 19^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: cercano riscatto entrambe perché reduci da sconfitte, ma la situazione è ben diversa. Cremona infatti si trova ora in zona retrocessione dopo essere crollata a Reggio Emilia: 27 punti di margine subiti da una Unahotels che ne ha concessi appena 51 alla Vanoli, sappiamo dall’inizio della stagione che i lombardi avrebbero dovuto sudare per salvarsi e adesso è arrivato davvero il momento di invertire la tendenza.

DIRETTA/ Brescia Trieste (risultato 50-47) video streaming tv: intervallo lungo! (LBA, 9 febbraio 2025)

Trapani invece ha perso la sfida diretta contro Trento: la Dolomiti Energia ha restituito la pariglia agli Shark che però hanno mantenuto il vantaggio nella differenza canestri, questo è certamente un fattore che potrebbe influire nella sempre concreta corsa al primo posto in regular season. Aspettiamo allora che la diretta Cremona Trapani prenda il via, nelle ore che ci separano da questa partita è giusto proseguire l’analisi di una partita che potrebbe anche portare qualche sorpresa, dunque Jasmin Repesa dovrà stare molto attento.

DIRETTA/ Treviso Reggio Emilia (risultato finale 90-94 OT): vittoria emiliana in rimonta! (9 febbraio 2025)

CREMONA TRAPANI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: TUTTE LE INFO

Potrete seguire la diretta tv di Cremona Trapani su Eurosport 1, riservato agli abbonati della televisione satellitare con possibilità di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA CREMONA TRAPANI: VANOLI SEMPRE NEI GUAI

Ci avviciniamo alla diretta Cremona Trapani e possiamo dire che per la Vanoli prosegua il momento di grande sofferenza, a dire il vero una costante lungo tutto l’arco di un campionato che, come già quello precedente, è votato alla lotta per non tornare in Serie A2. Come già detto si tratta di uno scenario che Cremona contemplava, ma forse le cose stanno andando peggio del previsto: ci sono alcune squadre che di giornata in giornata hanno raccolto qualche preziosa vittoria e questo fa sì che attualmente la Vanoli sia ultima in classifica, servirà dunque remare tutti nella stessa direzione.

Diretta Tortona Virtus Bologna/ Streaming video tv: squadre senza segreti! (basket A1, 9 febbraio 2025)

Lo sta facendo anche Trapani, che però ha costruito un roster che potesse qualificarsi ai playoff e poi tentare il colpo grosso: gli Shark stanno rispettando queste premesse sul campo, vero che hanno perso a Trento ma è una sconfitta contro una squadra che aveva iniziato il campionato con dieci vittorie e si sta giocando la vetta fin dall’inizio, quindi è un ko strutturale anche per come è arrivato e che forse ci ha detto ancor più della qualità di una Trapani che anche ai playoff potrebbe sorprendere.