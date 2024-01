Diretta/ Cremona Trento (risultato 26-21) video streaming tv: fine primo quarto!

DIRETTA CREMONA TRENTO (RISULTATO 26-21): FINE PRIMO QUARTO

Al PalaRadi, Cremona ospita Trento in occasione di questa gara valida per la sedicesima giornata del massimo campionato italiano maschile di pallacanestro, dove i padroni di casa proveranno a dare continuità alla buona tradizione mostrata fino ad ora tra le mura amiche, mentre i trentini sono reduci dalla buona vittoria ottenuta in Eurocup.

Primo quarto equilibrato e decisamente godibile, con la formazione lombarda che tiene per la maggior parte del tempo il vantaggio, senza però mai riuscire a scappare, e la Dolomiti Energie che è rimasta attaccata agli avversari. Nel finale di frazione la Vanoli Basket riesce a trovare il guizzo vincente per chiudere in avanti 26-21.

DIRETTA CREMONA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Fra pochi minuti, la diretta di Cremona Trento ci terrà compagnia aprendo il girone di ritorno della Serie A di basket. Per entrare definitivamente in clima partita, possiamo leggere le dichiarazioni di coach Paolo Galbiati al termine della scorsa giornata, che per la Dolomiti Energia Trentino vide una bella prestazione, chiusa però con una sconfitta di misura di fronte all’Olimpia Milano: “C’è un pizzico di rammarico, soprattutto per un inizio di terzo quarto che è stato davvero delittuoso da parte nostra: siamo andati sotto ritmo schiantandoci contro la loro aggressività e finendo per sbagliare troppo. Giocare contro Milano ti espone ad una grande fisicità, non siamo sempre stati pronti a farlo nel migliore dei modi: merito anche dei nostri avversari”.

Coach Galbiati poi ha voluto ringraziare il pubblico di Trento: “Di una cosa sono sicuro: vorrei sempre il pubblico di oggi. Che per numeri, entusiasmo, vicinanza ci ha davvero spinti per 40′ e la squadra se lo merita. Questa partita è un altro passo in avanti nella nostra lunga maratona”. Tra Eurocup e campionato l’Aquila gioca con pochissime soste: allora eccoci adesso al PalaRadi per la diretta di Cremona Trento! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CREMONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Cremona Trento sarà visibile per tutti gli abbonati Dazn, la piattaforma di streaming online infatti detiene i diritti per questa stagione di basket italiano. Ma sul sito della lega Serie A di basket potrete trovare tutti i dati e le statistiche del match in diretta.

UNA PARTITA PER SLANCIARSI

L’attesa è palpabile per la diretta di Cremona Trento nella 16ª giornata del campionato A1 di basket italiano, la gara si svolgerà oggi 13 gennaio alle ore 20:30. Cremona, desiderosa di arrivare e magari consolidare la sua posizione nei playoff, si trova attualmente in un periodo altalenante, non riuscendo a stringere vittorie consecutive. L’obiettivo è chiaro: cercare la costanza e costruire un momento positivo che la porti in modo sicuro ai playoff. Dall’altra parte, Trento, già qualificata alle fasi finali, sta affrontando l’ultima metà della stagione regolare con uno sguardo rivolto alla preparazione per i momenti cruciali che arriveranno. Tuttavia, le ultime due sconfitte potrebbero aver alimentato una fiamma competitiva, spingendo la squadra a cercare una prestazione decisa e a ritrovare la vittoria.

Entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza di questo incontro, non solo per il risultato immediato, ma anche per costruire slancio e fiducia in vista delle fasi cruciali del campionato. Sarà una partita in cui ogni possesso, ogni canestro, potrebbe fare la differenza nell’affermazione delle rispettive ambizioni stagionali. La tensione è palpabile, e il pubblico sarà in attesa di emozioni e giochi di alto livello nel corso di questo appassionante scontro tra Cremona e Trento.

DIRETTA CREMONA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Il contesto che precede la diretta di Cremona Trento è ricco di sfaccettature che delineano la situazione attuale delle due squadre nel campionato A1 di basket italiano. Cremona, nel suo percorso recente, ha mostrato una notevole forza in casa, vincendo le ultime due partite al PalaRadi. Tuttavia, il quadro è meno favorevole quando si tratta di incontri in trasferta, con risultati altalenanti che hanno influenzato la posizione della squadra in classifica, attualmente al nono posto. L’obiettivo sarà, quindi, invertire questa tendenza negativa per scalare la classifica e agguantare un posto nei playoff. Trento, d’altra parte, ha vissuto alti e bassi nelle ultime partite. Le due sconfitte consecutive, in particolare quella contro Scafati, potrebbero aver messo a dura prova la fiducia della squadra. Tuttavia, è importante notare che queste difficoltà si sono presentate in partite esterne, mentre in EuroCup Trento ha dimostrato di possedere ancora un elevato livello di talento vincendo contro il Lietkabelis.

La situazione in classifica, le prestazioni recenti e il contesto generale rendono questo scontro tra Cremona e Trento particolarmente intrigante. Entrambe le squadre hanno l’opportunità di riguadagnare slancio e consolidare le proprie posizioni, rendendo la partita non solo una sfida tecnica ma anche un banco di prova per le aspirazioni future delle due squadre nella competizione. Il pubblico può aspettarsi un confronto carico di tensione e significato, con entrambe le squadre determinate a lasciare il segno in questa fase cruciale della stagione.











