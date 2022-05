Diretta Cremona Trento/ Streaming video tv: la Vanoli saluta e retrocede (basket A1)

DIRETTA CREMONA TRENTO: SFIDA DA FINE STAGIONE

Cremona Trento verrà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Valerio Grigioni e Marco Catani: alle ore 19:30 il PalaRadi ospita la partita valida per la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Entrambe le squadre salutano la stagione: addio amaro per la Vanoli che dopo 13 anni è costretta alla retrocessione in Serie A2, scenario che ormai era definito da tempo e che purtroppo rispecchia quanto visto in campo, anche se non tutto di questa annata cremonese è da buttare e possono esserci le basi per ripartire di slancio.

Trento invece non è riuscita a qualificarsi ai playoff, per la prima volta da quando è arrivata in Serie A1: chiaramente si tratta di una delusione anche se una stagione di transizione ci può stare, se non altro la Dolomiti Energia si è salvata sostanzialmente sul velluto e l’anno prossimo la rivedremo lottare per grandi traguardi, almeno questi ci auguriamo. Aspettando ora che la diretta di Cremona Trento prenda il via, facciamo qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa serata di fine stagione al PalaRadi.

DIRETTA CREMONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Trento non sarà una di quelle che per questa 30^ giornata di Serie A1 sono trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo che da questa stagione tutte le gare del campionato di basket sono comunque fornite dalla piattaforma Discovery Plus, che le trasmette in diretta streaming video essendo broadcaster ufficiale (sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio). Da ricordare che portale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA CREMONA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Trento rappresenta la classica partita di fine stagione: un match che ha ben poco da dire, anche se naturalmente possiamo aspettarci che ci sarà un po’ di emozione nel saluto che la Vanoli dovrà tributare al PalaRadi, e viceversa. Cremona torna in Serie A2, ma la sua epopea è stata splendida; adesso si tratterà di ricostruire e provare a riprendersi subito, o comunque in tempi brevi, il massimo campionato perché questa società ha contribuito a scrivere pagine importanti nel basket italiano, e comunque è sempre stata amministrata con lungimiranza, attenzione e passione dalla proprietà.

Così anche Trento, che però quest'anno non ha saputo trovare il passo giusto: lo ha fatto ad un certo punto, ma la sensazione è che abbia pagato oltre misura la formula allungata di una Eurocup in cui ha vinto una sola partita, e questo chiaramente abbia influito sull'andamento di un campionato che nelle ultime settimane si è trasformato in una difficile corsa per mantenere la categoria. Cosa che Trento, ripetiamo, ha fatto in maniera brillante ma è chiaro che visto il passato questo sia un semplice contentino; anche l'Aquila dunque dovrà ripartire da basi solide, se non altro in questa stagione è arrivato il ritorno in Coppa Italia (dopo sei anni) e allora questo può contribuire ad alzare leggermente il voto all'annata.











