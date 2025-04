DIRETTA CREMONA TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Comincia la diretta Cremona Trento: per la Vanoli la vittoria nei confronti di Varese è stata incredibile, con una rimonta da -7 in meno di un minuto che ha garantito un overtime nel quale poi la squadra di Pierluigi Brotto è stata bravissima a sfruttare l’inerzia per vincere ancora in volata, e garantirsi così una larga fetta di salvezza. Abbiamo 16 punti in classifica, la doppia sfida diretta a favore con la Openjobmetis (doppio successo) ma non con Scafati, che però ha due gare da recuperare. La salvezza dunque arriverebbe, ammettendo che Varese e Givova vincano sempre, con tre partite vinte nelle ultime cinque: vediamo dunque il calendario.

Video Trento Scafati (88-78)/ Sintesi e highlights: l'Aquila vede la vetta! (Lega basket A, 5 aprile 2025)

Questa sera a Trento, al PalaRadi arriveranno poi Trieste e Tortona e le trasferte saranno a Milano e Pistoia: diciamo allora che non sarebbe assolutamente difficile pensare a un 1-4 come record, battendo la Estra la Vanoli salirebbe a quota 18 e a quel punto sia Varese che Scafati dovrebbero vincere tre partite per scavalcarla, o almeno dovrebbe farlo una delle due. La salvezza è vicina? Decisamente, ma è giusto non darla per scontata: per questo motivo seguiamo con vivo interesse la diretta Cremona Trento, di cui finalmente si alza la palla a due! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Trento Scafati (risultato finale 88-78): la Givova si arrende fuori casa! (basket A1, 5 aprile 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA CREMONA TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta tv di Cremona Trento avremo un appuntamento solo su DAZN, la piattaforma che fornisce in diretta streaming video tutte le partite del campionato di basket Serie A1.

CREMONA TRENTO: LA VANOLI CI CREDE ANCORA!

La diretta Cremona Trento va in scena al PalaRadi alle ore 20:00 di domenica 13 aprile: siamo nella 26^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, ed è una partita importantissima per una Vanoli che, grazie all’incredibile vittoria di Varese, ha fatto un passo avanti forse decisivo per la salvezza, un traguardo che qualora arrivi dovrà essere riconosciuto anche e soprattutto a Pierluigi Brotto che, lo ricordiamo, dopo l’esonero di Demis Cavina è stato messo in panchina per fare da traghettatore ma, clamorosamente, dopo pochi giorni ha vinto a Trento rimontando 15 punti di svantaggio, e si è così guadagnato la conferma.

DIRETTA/ Trento Brescia (risultato finale 75-78): vittoria di misura! (30 marzo 2025)

Per questo motivo la Dolomiti Energia va a caccia di rivincita: quel ko attualmente rimane determinante per tenere Trento alle spalle del terzetto in testa alla classifica, ma nelle ultime cinque giornate di regular season Paolo Galbiati (ex della partita) potrà ancora giocarsi il primo posto e intanto corre per blindare aritmeticamente la qualificazione ai playoff. Vedremo dunque cosa ci dirà la diretta Cremona Trento, un match che potrebbe anche ricalcare l’andamento dell’andata perché l’Aquila è in flessione, mentre la Vanoli ha preso fiducia e slancio.

DIRETTA CREMONA TRENTO: AQUILA PER LA VETTA

Ci avviciniamo alla diretta Cremona Trento, che certamente nel girone di andata aveva rappresentato una delle più grandi sorprese di questa Serie A1; quella vittoria però ci aveva anche detto dell’orgoglio di una Cremona che non ha mai smesso di credere alla salvezza sia pure tra mille difficoltà, che in corso d’opera ha aggiunto qualità con Semaj Christon (arrivato da Pistoia) e che adesso ha queste ultime partite per provare a tenere alle spalle almeno due concorrenti. Avendone già tre dietro di sé Cremona è padrona del suo destino, e giocare contro Trento senza l’acqua alla gola potrebbe essere importante.

Per la Dolomiti Energia invece i playoff sono dietro l’angolo, anche se non in maniera aritmetica; si tratta allora di piazzarsi al meglio nella griglia, naturalmente perdere il fattore campo nel primo turno sarebbe una delusione dopo aver vinto le prime dieci gare della stagione, ma in ogni caso sappiamo bene che questa Aquila potrà poi rappresentare una mina vagante per tutte anche se, forse, non parte tra le grandi favorite per uno scudetto che però, tutto sommato, in questa stagione potrebbe essere realmente aperto a tanti scenari. Vincere a Cremona sarebbe comunque prezioso per lanciare la volata finale…