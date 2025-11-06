Diretta Cremona Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA CREMONA TRENTO: SI ARRIVA DA UNA SCONFITTA!

Inusuale appuntamento con la diretta Cremona Trento, che infatti si gioca alle ore 20:45 di giovedì 6 novembre 2025: la Lega Basket ha piazzato una sesta giornata di Serie A1 2025-2026 con turno infrasettimanale, ma in un contesto nel quale le varie coppe europee hanno proseguito nel loro regolare programma.

Significa che per Trento, che arriva dalla sconfitta casalinga contro la Virtus Bologna e martedì ha affrontato il Lietkabelis in Eurocup, saranno quattro partite nello spazio di una settimana, un momento importante per la squadra di Massimo Cancellieri che deve ancora trovare la reale quadratura del cerchio.

Per quanto riguarda invece Cremona, nel weekend è arrivata la seconda sconfitta stagionale: la Vanoli è stata sorpresa da Cantù ma lo scivolone del PalaDesio naturalmente toglie poco del positivo che la squadra ha saputo fare in questo avvio di campionato, che è stato appunto molto buono.

Adesso ci attende una diretta Cremona Trento nella quale entrambe le squadre sono chiamate a ripartire con una vittoria; ovviamente solo una delle due riuscirà a prenderla e dunque proviamo a scoprire a poco tempo dalla palla a due in che modo potrebbero andare le cose sul parquet del PalaRadi.

DOVE VEDERE LA DIRETTA CREMONA TRENTO VIDEO TV

La diretta Cremona Trento non sarà fornita sui canali della nostra tv, e quindi l’unico modo per seguirla sarà quello della diretta streaming video con l’abbonamento a LBA Tv.

DIRETTA CREMONA TRENTO: TOUR DE FORCE PER L’AQUILA

Abbiamo quindi già detto che la diretta Cremona Trento si incastra in un vero e proprio tour de force per Trento: l’Aquila deve già affrontare ogni volta il doppio impegno visto che gioca la Eurocup, ma in questo caso l’infrasettimanale di Serie A1 piazza una settimana terribile per una squadra che, lo abbiamo detto, in generale sta facendo bene ma, avendo cambiato molto compreso soprattutto l’allenatore, ha certamente bisogno anche di allenarsi per trovare l’assetto giusto, cosa che purtroppo con tante partite così ravvicinate può fare ben poco anche se, va detto, in Eurocup era in casa ma nel mentre è dovuta andare a Cremona.

Un’occasione allora per la Vanoli, o così potrebbe essere: Cremona gioca in casa e ha bisogno di riscattare la sconfitta contro Cantù, un incidente di percorso all’interno di settimane che sono state davvero buone per la squadra lombarda, che ha fatto ampiamente capire di voler dare una narrativa diversa al suo campionato provando addirittura a qualificarsi ai playoff. Se poi Cremona sarà in grado di correre per questo obiettivo lo scopriremo strada facendo, nel frattempo dobbiamo valutare come andrà questa partita del PalaRadi che speriamo possa regalarci tante emozioni, a prescindere da chi poi la vincerà.