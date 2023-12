DIRETTA/ Cremona Treviso (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (10 dicembre 2023)

DIRETTA CREMONA TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, la diretta di Cremona Treviso sta finalmente per iniziare e allora bisogna ricordare che la NutriBullet ha appena vinto la sua prima partita, schiantando Brindisi in una partita che, se persa, avrebbe portato Treviso ad avere due partite di ritardo dal penultimo posto e tre dalla salvezza, complicando ancor più la situazione. Frank Vitucci ha salvato la panchina anche se bisogna vedere per quanto, nel frattempo non si può non citare il grande contributo di Osvaldas Olisevicius che potrebbe realmente essere l’uomo della provvidenza per Treviso.

Il trentenne lituano è tornato nella nostra Serie A1, che aveva già frequentato nel biennio di Reggio Emilia: lo avevamo conosciuto come elemento in grado di segnare punti (13,5 la sua media nella Unahotels), la NutriBullet lo ha ritrovato allo stesso modo perché già nella pesante sconfitta di Pesaro Olisevicius aveva fatto il suo. Poi è stato determinante nel battere Brindisi, e allora attenzione perché Vitucci potrebbe aver trovato l’arma giusta per la salvezza; vedremo cosa succederà tra pochi minuti sul parquet del PalaRadi, noi possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti in campo perché la palla a due di Cremona Treviso sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Treviso non sarà trasmessa, non essendo una di quelle che vengono fornite dai canali della nostra televisione per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

CREMONA TREVISO: VANOLI PER I PLAYOFF!

Cremona Treviso verrà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Fabrizio Paglialunga e Antonio Bartolomeo: appuntamento alle ore 17:00 di domenica 10 dicembre per l’undicesima giornata di basket Serie A1 2023-2024. Al PalaRadi la Vanoli va in cerca di conferme: dopo la brillante vittoria di Varese, la neopromossa Cremona è arrivata ad un punto nel quale può pensare di giocarsi la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e, ovviamente, guardando più avanti c’è la forte consapevolezza di poter correre per un posto nei playoff, decisamente inatteso all’inizio della stagione.

Treviso deve solo pensare a salvarsi, ma domenica scorsa potrebbe aver svoltato: la roboante vittoria contro Brindisi è stata la prima della stagione dopo nove sconfitte consecutive, chiaramente la situazione è ancora pessima ma intanto la NutriBullet si è sbloccata, e potrebbe anche averlo fatto sul piano psicologico. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Cremona Treviso; tra poche ore si gioca, dunque lasciamo adesso qualche tempo per l’analisi dei temi principali che emergeranno dal pomeriggio al PalaRadi.

DIRETTA CREMONA TREVISO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Cremona Treviso sarà molto interessante: si affrontano due squadre che cercano il loro posto al sole e che in questo momento stanno giocando due campionati diversi. Quello della Vanoli è di buona qualità, la squadra come detto è tornata in Serie A1 dopo una stagione e ha confermato in breve tempo le ambizioni della piazza, partendo con il freno a mano tirato ma poi salendo di colpi, e sfruttando anche la situazione incerta in classifica si è messa del tutto in lotta per avere un posto nei playoff, che sarebbe certamente un ottimo traguardo considerate le ultime annate.

A Treviso le ambizioni non sono mai mancate, nemmeno negli anni delle divisioni inferiori; tornata nel massimo campionato la NutriBullet i playoff li ha giocati una sola volta, poi ha sempre dovuto correre per mantenere la categoria e quest’anno, che sarebbe dovuto essere quello del salto di qualità, le cose stanno andando anche peggio. Da queste parti c’è solo da sperare che l’aver schiantato Brindisi sia servito per togliere il tappo alle paure e iniziare una stagione di tipo diverso, ma questo ovviamente ce lo potrà dire solo il tempo.











