Diretta Cremona Treviso streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di basket Serie A1.

DIRETTA CREMONA TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente al via della diretta Cremona Treviso: inizio del tutto in salita per Alessandro Rossi, che è tornato sulla panchina di una squadra di Serie A1 dopo l’esperienza con Scafati, nella stagione 2022-2023. La Givova, tornata nel massimo campionato dopo 15 anni, sapeva di dover lottare per la salvezza e infatti non aveva iniziato affatto bene: aveva perso le prime tre partite, esattamente come questa NutriBullet, per poi vincere finalmente la sfida diretta contro Verona, ma purtroppo le sconfitte seguenti arrivate contro Trento e Varese avevano portato all’esonero dell’allenatore, in favore di Attilio Caja.

Anche il pavese avrebbe poi lasciato per motivi personali e la squadra sarebbe stata condotta alla salvezza da Stefano Sacripanti; ovviamente Rossi si augura che quest’anno il suo mandato come coach della NutriBullet possa durare fino al termine della stagione, perché questo potrebbe facilmente significare aver almeno centrato la permanenza in Serie A1. Sarà come già detto un percorso molto lungo, noi per il momento ci possiamo accomodare per seguire insieme questa partita del PalaRadi perché la diretta Cremona Treviso prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA CREMONA TREVISO IN STREAMING VIDEO TV

Sarà solo su LBA Tv la diretta Cremona Treviso, un appuntamento riservato ai soli abbonati di questa piattaforma con una visione quindi in diretta streaming video.

LA VANOLI CI RIPROVA!

Con la diretta Cremona Treviso, che è in programma al PalaRadi alle ore 20:00 di domenica 26 ottobre, si chiude il programma della quarta giornata di basket Serie A1 2025-2026 e, per come stanno adesso le cose, la Vanoli sembra avere una gran bella occasione per confermarsi nei piani alti della classifica.

Abbiamo ancora negli occhi la clamorosa partita del PalaDozza, in cui lunedì scorso Cremona ha rimontato la Virtus Bologna arrivando addirittura a demolirla, con un parziale assolutamente folle di 35-1 che è poi diventato 45-8 e l’ha portata anche sul +30, prima del rientro comunque inutile da parte delle V nere.

Una squadra che forse può valere più di quanto si pensasse, al contrario dell’attuale Treviso che infatti sta parecchio faticando, ed è una delle tre compagini ad aver sempre perso in questo avvio di Serie A1, per l’ultima volta in casa contro Napoli che è passata al PalaVerde per il terzo anno consecutivo.

Se le premesse sono queste la diretta Cremona Treviso dovrebbe pendere dalla parte della Vanoli, in realtà è chiaro che in campo possa succedere di tutto e che siamo solo all’inizio della stagione, dunque non possiamo per nulla escludere un colpo esterno della NutriBullet alla quale servirebbe come il pane.

DIRETTA CREMONA TREVISO: VENETI IN DIFFICOLTÀ

In qualche modo possiamo dire, aspettando la diretta Cremona Treviso, che Pierluigi Brotto sia l’uomo dei miracoli: lo scorso anno aveva ereditato la panchina della Vanoli a stagione in corso con la sensazione che dovesse essere un semplice traghettatore, aveva esordito contro la capolista Trento e l’aveva clamorosamente battuta per poi salvare la squadra, oggi questo mezzo miracolo a Bologna contro i campioni d’Italia in carica e, di conseguenza, le grandi sfide piacciono a un allenatore che adesso potrebbe addirittura sognare di portare Cremona ai playoff anche se la strada sarà ovviamente molto lunga.

A Treviso i problemi sono tanti: inevitabilmente se una squadra perde le prime tre partite, di cui una in casa contro Napoli in quella che sulla carta è una sfida diretta per la salvezza, c’è qualcosa da rivedere anche se il roster della NutriBullet è stato costruito per fare un importante salto di qualità rispetto alle ultime stagioni, che sono state tutte vissute in corse alla salvezza a volte anche difficili, in un progetto affidato a Frank Vitucci su ben altre premesse ma che a dire il vero non è mai decollato. Perdere al PalaRadi ci può stare in termini generali, ma per la squadra veneta si tratterebbe della quarta sconfitta in altrettante partite…