DIRETTA CREMONA TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo pronti a vivere la diretta Cremona Treviso: per quella che è l’attuale classifica di Serie A1 la sfida diretta tra queste due squadre non dovrebbe contare, ma ci piace comunque ricordare che lo scorso 15 dicembre la vittoria l’aveva ottenuta la NutriBullet, ed era stato un successo con il brivido perché solo a tre minuti dal termine Treviso era sotto di 5 punti, ma aveva trovato la forza di rimontare e alla fine aveva trovato il grande eroe in Ky Bowman, che con 5 punti filati e la tripla sulla sirena aveva ribaltato la Vanoli e vinto una partita sempre punto a punto. Per Bowman 23 punti e 5 rimbalzi con 8/17 dal campo, bene anche Osvaldas Olisevicius (15 e 2/2 dall’arco) e JP Macura autore di 12 punti tirando 5/10.

Cremona aveva mandato ben cinque giocatori in doppia cifra; il migliore per distacco era stato Tariq Owens, il centro aveva flirtato con la doppia doppia chiudendo con 14 punti e 9 rimbalzi senza un errore al tiro (4/4), peccato che la sua prestazione non fosse bastata anche perché a tradire la Cremona era stato Corey Davis, per lui solo 6 punti con 2/8 e 3 palle perse, anche se 6 assist. Adesso vedremo se la squadra lombarda saprà prendersi una rivincita che come già detto sarebbe davvero importante: mettiamoci comodi e lasciamo ogni discorso al parquet del PalaRadi, finalmente è tutto pronto per l’inizio della diretta Cremona Treviso! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA CREMONA TREVISO IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà possibilità di seguire la diretta Cremona Treviso se non sulla piattaforma DAZN, servizio fornito agli abbonati con visione in diretta streaming video.

CREMONA TREVISO: PUNTI PESANTI IN PALIO!

La diretta Cremona Treviso ci fa compagnia dalle ore 17:30 di domenica 30 marzo, al PalaRadi si gioca per la 24^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e per la Vanoli questa è una partita importantissima sulla strada verso la salvezza. La squadra è viva, e lo ha dimostrato anche la scorsa settimana; purtroppo ha perso in volata a Sassari, un match nel quale aveva chiuso in vantaggio il primo tempo con percentuali irreali dall’arco per poi calare alla distanza, lasciando sul parquet due punti sanguinosissimi ma non la speranza di confermarsi nella massima categoria, a patto ovviamente che adesso si vincano le partite necessarie per tenere almeno due squadre alle spalle.

Per Treviso il discorso è diverso, perché la NutriBullet arriva dalla vittoria contro Varese: avesse perso, la squadra veneta sarebbe potuta essere coinvolta nella corsa e invece in questo modo sembra aver preso una distanza inattaccabile, perché mancano solo sette giornate e ci sono tante rivali che sguazzano in zona retrocessione. Questo non significa che la NutriBullet debba tirare i remi in barca prima del dovuto, oggi bisognerà provare a vincersi per mettersi del tutto al sicuro; vedremo se nella diretta Cremona Treviso succederà questo, o se al PalaRadi la Vanoli aumenterà le sue chance di salvezza.

DIRETTA CREMONA TREVISO: NUTRIBULLET QUASI AL SICURO

C’è davvero tanto in ballo nella diretta Cremona Treviso, almeno per quanto riguarda la Vanoli: Pierluigi Brotto ha ereditato questa squadra da Demis Cavina e ha mostrato di poterla salvare, ma chiaramente ci sono dei limiti nel roster e si sapeva che il percorso sarebbe stato quello di una lunga corsa per mantenere la Serie A1. Lo scenario dunque non è cambiato, anche se si è vista una Cremona diversa nell’atteggiamento e in grado di lottare; dopo questa partita al PalaRadi la Vanoli farà visita a Varese in quella che definire una sfida decisiva risulta anche eufemistico, arrivarci con due punti in più in classifica potrebbe fare tutta la differenza del mondo e allora innanzitutto sotto con Treviso.

La NutriBullet ancora una volta non è riuscita a fare il salto di qualità: presumibilmente si salverà ma questo era considerato l’obiettivo minimo, soprattutto se a roster ci sono giocatori come Osvaldas Olisevicius, D’Angelo Harrison, Ky Bowman (decisivo all’andata) e JP Macura oltre a Pauly Paulicap. L’obiettivo dei playoff è sfumato per un’altra stagione, gli ultimi sono lontani ormai quattro anni ed è chiaro che in una piazza come questa l’attesa non possa mai essere troppo lunga, ma ora bisogna mettersi al riparo, chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi iniziare il percorso che dovrà necessariamente portare Treviso in un altro contesto, anche accettando che i tempi d’oro della Benetton siano difficilmente recuperabili almeno nel breve periodo.