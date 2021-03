Diretta Cremona Treviso/ Streaming video tv: speranze playoff o salvezza? (basket A1)

DIRETTA CREMONA TREVISO: SFIDA IMPORTANTE PER LA VANOLI

Cremona Treviso verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Perciavalle e Giacomo Dori: si gioca alle ore 17:00 di domenica 21 marzo presso il PalaRadi, ed è valida per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. La classifica è talmente corta che entrambe le squadre possono aspirare a un posto nei playoff che sarebbe tutto guadagno rispetto a quelle che erano le aspettative della vigilia, ma allo stesso modo non possono dirsi al sicuro per quanto riguarda la situazione della lotta per la salvezza, che si sta ulteriormente complicando.

Di sicuro in questo momento le cose sorridono maggiormente alla De’ Longhi, reduce da una bella vittoria sulla Fortitudo Bologna; la Vanoli ha perso un po’ di smalto rispetto a qualche settimana fa ma rimane comunque una squadra capace di migliorare le sue prestazioni. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Cremona Treviso, mentre aspettiamo la palla a due della partita possiamo anche fare qualche rapida valutazione sui temi principali cui assisteremo sul parquet.

DIRETTA CREMONA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Treviso sarà un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché la partita viene trasmessa su Eurosport 2 che troverete al numero 211 del decoder di Sky; sappiamo anche che tutte le sfide del campionato di Serie A1 sono fornite da Eurosport Player (al quale è necessario sottoscrivere un abbonamento) e dunque potrete seguire questo match di basket in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche la classifica del campionato e le statistiche di giocatori e squadre.

DIRETTA CREMONA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Al PalaRadi va in scena una delicatissima Cremona Treviso: la Vanoli era arrivata a giocarsi l’ingresso nella Final Eight di Coppa Italia ma da quel momento ha perso smalto e iniziato a subire qualche sconfitta di troppo. Per esempio quella maturata a Desio contro Cantù, che avrebbe potuto mettere alle spalle in maniera definitiva almeno una rivale e che invece ha accorciato ancor più la classifica. Adesso, da sotto, i brianzoli spingono così come Varese e Trento; Cremona ha appena una partita di vantaggio sul gruppo delle ultime e dunque non può permettersi altri passi falsi. Treviso però sta facendo molto bene, e si può presentare ai playoff con pieno merito: ha mostrato di avere talento e di non essere necessariamente legata alla straripante capacità realizzativa del veterano David Logan, anche se chiaramente la guardia di Chicago resta fondamentale per le sorti della squadra. Max Menetti vuole aprire qui un ciclo vincente come già fatto a Reggio Emilia, sembra essere sulla strada giusta ma chiaramente ci vorrà del tempo, e intanto vedremo come andranno le cose al PalaRadi…



