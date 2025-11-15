Diretta Cremona Trieste streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di basket Serie A1.

DIRETTA CREMONA TRIESTE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci arrivati alla diretta Cremona Trieste, si tratta in questo caso di due squadre che in epoca recente hanno conosciuto la retrocessione ma, tra l’altro in due anni consecutivi, sono riuscite a tornare subito al piano di sopra. Per la Vanoli la promozione è arrivata nel 2023, sotto la guida di Demis Cavina: per di più anche un campionato speciale perché c’era stato il derby cittadino con la Juvi (ultima nel girone verde e retrocessa), quella Cremona era arrivata terza alle spalle di Cantù e Treviglio per poi essere quarta nella seconda fase (dietro Forlì e ancora Treviglio e Cantù) e arrivare non troppo bene ai playoff.

Qui però aveva sbaragliato la concorrenza: 3-0 ad Agrigento, 3-1 alla Fortitudo Bologna e infine un altro 3-0 rifilato a Forlì per tornare al piano di sopra ed essere subito protagonista, soprattutto in questa stagione in cui coach Pierluigi Brotto sta confermando le sue qualità. Riuscirà allora la Vanoli a tornare a disputare i playoff di Serie A1? È quello che scopriremo nel corso della stagione, per il momento possiamo metterci comodi e lasciare che i protagonisti al PalaRadi ci raccontino questa partita, infatti è tutto pronto e la diretta Cremona Trieste sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CREMONA TRIESTE IN STREAMING VIDEO TV

DUE SQUADRE DA PLAYOFF!

Si avvicina il momento della diretta Cremona Trieste, una partita che si gioca come anticipo nell’ottava giornata di basket Serie A1 2025-2026: al PalaRadi siamo in campo alle ore 20:30 di sabato 15 novembre, ed è quasi uno scherzo del destino o comunque un fatto curioso dal punto di vista del calendario.

Infatti Trieste è scesa in campo anche mercoledì contro Tortona, in una partita che era valida per il turno infrasettimanale – dunque la sesta giornata – ma nonostante questo è impegnata in uno dei due anticipi, l’altro tra l’altro vede in campo la Bertram e dunque almeno un punto interrogativo lo dobbiamo mettere.

Ad ogni buon conto, dal punto di vista dei risultati indichiamo le due compagini come in cerca dei playoff: in questo momento la classifica le premia, occhio soprattutto alla Vanoli che ha dato battaglia anche a Trapani, e forse sta facendo addirittura meglio di quanto fosse lecito aspettarsi a bocce ferme.

Trieste invece viaggia a una velocità di crociera, per così dire: sorprendente lo scorso anno, si sta confermando ma forse con un rendimento tendente al basso (nel senso che fa leggermente peggio), il -23 incassato a Brescia è figlio della qualità della Germani ma anche di una partita che ha messo in luce qualche problema.

DIRETTA CREMONA TRIESTE: QUALI REALI AMBIZIONI?

È sicuramente interessante la diretta Cremona Trieste, come abbiamo già detto si tratta di una partita ce almeno in questo momento ammicca alla zona playoff e mette sotto i riflettori soprattutto la Vanoli, che nelle prime giornate di questo campionato si è resa protagonista di una stratosferica rimonta esterna contro la Virtus Bologna, ampiamente descritta, e poi ha anche battuto Trento, confermando il trend che la vuole orgogliosa ed efficace anche contro le big come del resto abbiamo visto a Trapani, sia pure in una partita persa ma con sconfitta che sul parquet degli Shark inevitabilmente ci può sempre stare.

È appunto leggermente sotto le attese Trieste, che l’anno scorso avevamo conosciuto come bella realtà in grado di sfidare le grandi; certamente alcuni addii (anche quello di coach Jamion Christian) hanno influito ma la campagna acquisti ha portato in dote giocatori importanti, alcuni di loro non stanno ancora performando come dovuto e forse anche il doppio impegno con la Champions League sta facendo la sua parte nel togliere energie al gruppo. C’è tutto il tempo per recuperare ma è chiaro che questa Trieste debba fare qualcosa in più, andare a vincere al PalaRadi sarebbe già un fattore molto importante…